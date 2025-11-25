martes 25 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    La segunda etapa del Plan Integral de Remodelación del Hogar Sarmiento de San Pedro progresa con mejoras en dormitorios, baños y espacios esenciales.

    25 de noviembre de 2025 - 16:43
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    notisanpedro.info

    La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad continúa con la segunda etapa del Plan Integral de Remodelación del Hogar Sarmiento de San Pedro, una obra que busca transformar los espacios cotidianos de los niños y adolescentes que viven allí bajo medidas de abrigo, mejorando su calidad de vida.

    Mejoras edilicias para un espacio más seguro y funcional

    La obra contempla la refacción de dormitorios que contarán con baños individuales, vestidores y nuevas dependencias. El secretario Walter Sánchez explicó que esta etapa incluye cuatro habitaciones, cuatro baños, lavandería y ropería, y que ya se encuentra a mitad de ejecución. La primera fase, que abarcó comedor y playroom, fue finalizada previamente.

    Rutinas, cuidados y el objetivo de la revinculación familiar

    Los 12 niños y niñas, de entre 4 y 17 años, permanecen en el hogar por medidas de abrigo dictadas por el Servicio Local y el Juzgado de Familia. Sánchez destacó que el objetivo es trabajar la revinculación con sus familias para que la estadía sea lo más breve posible, aunque aquellos que no logran una adopción pueden permanecer hasta los 21 años o más si estudian.

    Proyecciones, ampliaciones y continuidad del proyecto

    La segunda etapa avanza con baños, lavadero y ropería, mientras que los otros dormitorios quedarán para el próximo año según la disponibilidad de fondos. Con las 12 plazas ocupadas y el cierre de la casa abrigo del Hogar Gomendio, el funcionario señaló la necesidad de ampliar la capacidad y proyectar una nueva ala de dormitorios para un futuro convenio con el Ministerio.

