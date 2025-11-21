viernes 21 de noviembre de 2025
    • Baradero: Paritarias municipales, el Sindicato rechazó la oferta salarial y habrá nueva audiencia

    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Baradero rechazó el aumento del 4% ofrecido por el Ejecutivo y pidió un 8,72% para empatar la inflación.

    21 de noviembre de 2025 - 11:27
    No hubo acuerdo, el ministerio fijo una nueva audiencia para el martes 24 a las 9 hs para oficializar la postura de cada una de las partes.

    Th Producciones

    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Baradero rechazó la propuesta salarial del 4% presentada por el Ejecutivo local y reclamó que se aplique un incremento del 8,72% para equiparar los sueldos con la inflación acumulada. Tras una reunión interna, los cuerpos orgánicos definieron mantener su postura y regresar a la negociación el martes 24.

    Rechazo del Sindicato y pedido del 8,72%

    El secretario general del SOEMB, José Montero, confirmó que la oferta del Ejecutivo consistió en un aumento del 4%, dividido en un 2% a cobrar en noviembre y otro 2% en diciembre. Sin embargo, el gremio sostuvo que esa cifra queda por debajo del índice inflacionario y pidió aplicar un 8,72% para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

    Montero explicó que, tras escuchar la propuesta oficial, solicitaron un cuarto intermedio para evaluar la oferta junto a los cuerpos orgánicos del sindicato. Finalizada la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, se reunieron en la sede gremial y resolvieron rechazar los términos planteados por el Municipio.

    Nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo

    Tras la falta de acuerdo entre las partes, el Ministerio de Trabajo convocó una nueva audiencia para el martes 24 a las 9 de la mañana. En ese encuentro, cada sector deberá oficializar su postura y avanzar en la negociación, en un contexto donde la discusión salarial se vuelve clave ante el impacto económico que atraviesan los trabajadores.

    Montero advirtió que, si los gremios mantienen el rechazo, el Ejecutivo podría optar por otorgar el aumento por decreto, una medida que tensaría aún más la relación entre ambas partes y limitaría el margen de diálogo en la mesa paritaria.

    Críticas a la Ordenanza Fiscal Impositiva

    El titular del SOEMB cuestionó además el reciente aumento de tasas aprobado por el Concejo Deliberante en la Ordenanza Fiscal e Impositiva, al considerar que afecta directamente la recaudación municipal y condiciona la negociación salarial.

    «No tenemos que naturalizar que el pago de impuestos sea la manera de pagar los sueldos», sostuvo Montero, quien remarcó que la administración municipal debe buscar alternativas de gestión que no recaigan permanentemente sobre los contribuyentes.

