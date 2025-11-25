martes 25 de noviembre de 2025
    • Incluyendo a Pergamino y la región, la UTA define la fecha de un paro de colectivos

    Paros en líneas que no paguen sueldos y aguinaldo antes del 4º día hábil de diciembre. Empresas, como La Nueva Perla en Pergamino, presionan por subsidios.

    25 de noviembre de 2025 - 15:07
    La UTA advirtiño sobre nuevas medidas de fuerza.

    La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció el estado de alerta y amenazó con paralizar el servicio de transporte en el interior, incluyendo Pergamino, si las empresas concesionarias no cumplen con sus obligaciones salariales en tiempo y forma.

    Según se informó este martes, el sindicato estableció un ultimátum: se realizarán paros en todas las líneas de colectivos que no abonen los salarios y el medio aguinaldo antes del cuarto día hábil de diciembre.

    El conflicto escala en medio de la tensión financiera entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional. Las compañías de transporte alegan demoras en el envío de subsidios y, en respuesta, han deslizado la posibilidad de pagar el aguinaldo en seis cuotas y los sueldos en dos tramos, una propuesta que la UTA rechazó de plano.

    En cuotas y la postura de la UTA

    El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, fue contundente al confirmar la medida: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, sostuvo; el vocero criticó la postura de los empleadores, desligando la responsabilidad del conflicto de los trabajadores: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”, ironizó Caligari, insistiendo en que los choferes cumplen sus tareas “los 30 días del mes y los 365 días del año” y deben percibir su salario en plazo legal.

    De no aparecer una solución que garantice el pago completo en los próximos días, el transporte urbano en el país podría enfrentar un diciembre conflictivo, con riesgo de paralización total del servicio.

    Definiciones en todo el país

    Esta semana, empresarios del transporte anunciaron que pagarán el sueldo de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis tramos, acusando problemas financieros derivados de la liquidación de subsidios.

    Así lo hicieron saber en una nota que le enviaron este miércoles al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, a donde se precisó que los salarios correspondientes a noviembre serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, “conforme el flujo financiero disponible”.

