De San Juan Bautista al DNI: el nombre más elegido de los argentinos

La influencia de San Juan Bautista también se trasladó a uno de los aspectos más cotidianos de la vida: el nombre de las personas.

Cada 24 de junio el mundo cristiano recuerda a San Juan Bautista , uno de los personajes más relevantes de la tradición religiosa. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, la Iglesia fijó este día para conmemorar a quien fue considerado el último de los profetas y el encargado de preparar el camino para la llegada de Jesucristo.

Su figura ocupa un lugar central dentro del cristianismo. Hijo de Isabel y Zacarías, Juan fue primo de Jesús y es reconocido por haber instituido el bautismo en el río Jordán, donde bautizó al propio Cristo. Ese episodio le otorgó el nombre con el que atravesó los siglos: Juan el Bautista.

La tradición sostiene que fue encarcelado por orden del rey Herodes y posteriormente ejecutado, convirtiéndose en uno de los grandes mártires de la religión cristiana.

La celebración no se limita únicamente al calendario religioso. La noche del 23 de junio, víspera de la festividad, se desarrolla en numerosos países la tradicional Noche de San Juan.

Las fogatas, los muñecos que se queman y los saltos sobre el fuego forman parte de antiguos rituales que simbolizan la purificación, la renovación y el comienzo de un nuevo ciclo.

En distintas regiones de Argentina estas costumbres también lograron arraigarse. Las fogatas barriales, las reuniones comunitarias y las celebraciones populares continúan manteniendo viva una tradición que combina elementos religiosos y culturales.

El nombre de varias generaciones de argentinos

La influencia de San Juan también se trasladó a uno de los aspectos más cotidianos de la vida: el nombre de las personas.

Durante décadas, Juan fue uno de los nombres masculinos más elegidos por las familias argentinas. La tradición religiosa, el peso cultural y la transmisión familiar hicieron que se convirtiera en una verdadera institución dentro de los hogares.

Pero hubo una combinación que logró superar todas las estadísticas: Juan Carlos.

Según datos del Registro Nacional de las Personas, más de 400.000 argentinos llevan ese nombre compuesto, convirtiéndolo en el más repetido del país, incluso por encima de nombres femeninos históricamente populares.

Juan Carlos, un clásico nacional

Entre las décadas de 1950 y 1980, Juan Carlos dominó los registros civiles de todo el país. Durante más de cuarenta años fue el nombre masculino más utilizado y logró mantenerse por encima de otras opciones tradicionales.

En miles de familias existía una costumbre muy arraigada: el hijo mayor heredaba el nombre del padre o del abuelo. Así, generación tras generación, los Juan Carlos se multiplicaron en todo el territorio.

También influyeron las figuras públicas de cada época, desde dirigentes políticos hasta artistas y deportistas que llevaban alguno de estos nombres y contribuían a mantenerlos vigentes.

Con el paso del tiempo aparecieron nuevas tendencias y nombres más modernos, pero Juan logró conservar un prestigio particular. Sigue siendo un nombre asociado a la tradición, la sencillez y la identidad familiar.

Del bautismo a la identidad

Elegir un nombre siempre implica una decisión trascendente. Es una palabra que acompañará a una persona durante toda su vida y que, muchas veces, resume historias familiares, creencias o tradiciones.

En Argentina, pocos nombres lograron representar tanto como Juan. Detrás de esas cuatro letras conviven la figura de un santo venerado en todo el mundo, las costumbres transmitidas de generación en generación y la identidad de cientos de miles de argentinos.

Cada 24 de junio, mientras las iglesias recuerdan a San Juan Bautista y algunas comunidades encienden las tradicionales fogatas, también se renueva una curiosidad que atraviesa al país: cómo un nombre nacido hace más de dos mil años terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de los documentos argentinos.

Porque detrás de cada Juan puede haber una historia familiar, una tradición heredada o simplemente el eco de un santo cuya influencia continúa vigente siglos después.