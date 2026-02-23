Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de vivir en el norte de Buenos Aires

En los últimos años, la digitalización del hogar comenzó a notarse con claridad en distintos barrios del norte de Buenos Aires. Esta digitalización se manifiesta de forma igualada en la región norte. Según el censo del INDEC se muestra un crecimiento demográfico mucho más pronunciado en Tigre que en zonas consolidadas como San Isidro.

Mientras Vicente López mantiene una población estable, la expansión de la infraestructura conectada impulsa actividades económicas cada vez más diversas en la región. Un fenómeno demográfico que facilita la llegada de nuevos servicios digitales a una población en constante aumento.

Esta movida digital no está dirigida solo a expertos; ahora se ve en el vecino que ahora resuelve todo desde el celular. La forma en que las personas de Zona Norte se organizan para ir a trabajar o comprar el pan ha dado un vuelco impresionante en muy poco tiempo.

Moverse por el corredor norte siempre ha sido difícil, especialmente con el embotellamiento eterno de la Panamericana y la Avenida Libertador. Por suerte, hoy los vecinos le sacan el jugo a las apps de transporte y a nuevas formas de moverse para no quedar atrapados en el tránsito. Para que te des una idea de cómo cambio la rutina, acá tienes las soluciones que más se están usando en la zona:

cuadro

Este cuadro deja claro que estar conectado ayuda a que el movimiento urbano sea un poco menos caótico. Al final, lo que todos buscan es ganar esos minutos extra que antes se perdían mirando el paragolpes del auto de adelante.

El comercio digital y la modificación del ambiente virtual de la región

Los negocios de barrio en Vicente López o Tigre tuvieron que ponerse al corriente con los aparatos tecnológicos, para no quedarse atrás. Esta digitalización facilita las transacciones cotidianas, pero también ha familiarizado a los residentes con el uso de plataformas de entretenimiento.

Muchos usuarios disfrutan hoy de una experiencia que los sumerge en la interfaz del casino desde sus hogares a través de las tragamonedas 3D. Esta evolución responde a un vecino que busca pasarla bien de forma segura. Así, la consolidación del ambiente virtual en la región garantiza una transición fluida entre el comercio y el entretenimiento digital cotidiano.

Hogares conectados y adopción del IoT

La infraestructura en las casas del corredor norte pegó un salto con el Internet de las Cosas (IoT). Según datos de ENACOM el internet de banda ancha ya llega al 82% de los hogares en Argentina. Y registra que se han unido 5.318.599 usuarios que utilizan la tecnología de fibra óptica. Esto en junio del 2025, mientras que en años anteriores como en 2023 solo fueron 3.908.103 nuevos ingresos para tener acceso a internet mediante fibra.

tecno

Educación remota

La forma de estudiar cambió para siempre gracias a que la banda ancha llegó a más de 1.4 millones de nuevos hogares en el país, según ENACOM. Este acceso es el que apoya que hoy un profesional joven en Tigre pueda hacer un posgrado afuera sin salir de su cuarto o que los chicos tengan la escuela en la palma de la mano.

Vida social, entretenimiento y consumo cultural

La vida social se ha trasladado en gran medida al plano digital. Incluso los museos y centros culturales en la zona empezaron a incorporar recorridos digitales que mantienen el vínculo de una comunidad acostumbrada al entorno digital. Según Totalmedios, sobre la evolución del mercado, el 20% del usuario promedio en Argentina accede actualmente a plataformas de streaming, YouTube u otras redes sociales desde sus Smart TV.

Este dato evidencia que la red se ha transformado en uno de los pilares actuales del entretenimiento en las ciudades modernas. Quienes habitan esta zona pueden explorar iniciativas culturales en distintos países del planeta gracias a esta tecnología avanzada.

Desafíos y perspectiva futura

A pesar de los progresos alcanzados, todavía nos encontramos con retos significativos, como proteger la información sensible y garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a internet con buena velocidad. Estas son las prioridades para los próximos años:

Infraestructura de red . Expandir la fibra óptica hacia los barrios residenciales más alejados de los centros comerciales principales.

. Expandir la fibra óptica hacia los barrios residenciales más alejados de los centros comerciales principales. Seguridad ciudadana digital . Programas para que la gente aprenda a no caer en estafas virtuales.

. Programas para que la gente aprenda a no caer en estafas virtuales. Sostenibilidad tecnológica. Promover la adopción de tecnologías que reduzcan el consumo de energía en edificios públicos y hogares.

Resolver estas necesidades permitirá que el crecimiento tecnológico del norte de Buenos Aires sea equilibrado y mejore la calidad de vida de todos los habitantes.

Conclusión

La tecnología está evolucionando para demostrar una nueva forma de vivir la cotidianidad, cómo vamos al trabajo y hasta cómo nos movemos en el norte de Buenos Aires. La conectividad ya no es algo lujoso, ahora es uno de los motivos principales del impulso para el desarrollo. Al final del día, lo que importa es cómo estas herramientas nos hacen la vida un poco más fácil y nos mantienen conectados.