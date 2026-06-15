La Sociedad Argentina de Pediatría renovó su alerta por la crisis en el Hospital San José

La preocupación de los pediatras pergaminenses volvió a quedar plasmada este lunes en un nuevo comunicado difundido por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Filial Pergamino, en el que remarcan que, pese a las advertencias realizadas hace más de un mes, no se registraron cambios significativos que permitan revertir la situación crítica que atraviesan los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Interzonal General de Agudos San José.

La entidad recordó que el Hospital San José constituye el principal efector público de atención pediátrica de Pergamino y la región, siendo además el único establecimiento con capacidad para brindar atención de urgencias, internación pediátrica, terapia intensiva pediátrica y cuidados neonatales de alta complejidad. Esa condición convierte al centro asistencial en un eslabón indispensable para miles de familias de Pergamino, Salto, Colón, Rojas y otros distritos de la Región Sanitaria IV.

En el documento, los profesionales describen un escenario marcado por la incertidumbre, las largas esperas y la angustia de las familias que dependen del sistema público de salud. También hacen referencia al esfuerzo cotidiano que realizan los equipos médicos para sostener la atención en un contexto de creciente escasez de recursos humanos.

“Todos conocemos lo que esto significa para las familias: largas esperas, miedo y angustia. También sabemos lo que significa para los pediatras: poner el cuerpo y la propia salud en riesgo, sosteniendo la atención en condiciones cada vez más complejas”, expresaron.

El nuevo pronunciamiento se conoce apenas días después de que se hiciera pública una situación que encendió todas las alarmas en el ámbito sanitario local: la imposibilidad de cubrir una guardia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), circunstancia que obligó a cerrar temporalmente el servicio durante una jornada por falta de profesionales especializados. Aquella situación fue considerada por los propios trabajadores como una muestra del nivel crítico que ha alcanzado el conflicto.

Sociedad Argentina De Pediatría

La problemática había sido expuesta inicialmente a comienzos de mayo, cuando la SAP Pergamino denunció la falta de pediatras para cubrir guardias, la sobrecarga laboral y el riesgo que implica que un único profesional deba atender simultáneamente la guardia externa y los pacientes internados. En aquel momento, la entidad advirtió que la demanda asistencial había superado la capacidad operativa del servicio y que el sistema se encontraba funcionando al límite de sus posibilidades.

Desde entonces, distintas voces del ámbito sanitario coincidieron en señalar que el problema no responde a una situación coyuntural, sino a una crisis estructural vinculada a la falta de pediatras, una realidad que afecta a numerosos hospitales públicos del país y que también fue advertida por la conducción nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En su nuevo comunicado, la filial local evitó confrontaciones políticas y eligió poner el foco en la necesidad de garantizar la atención de niños, niñas y adolescentes. “No escribimos esto para confrontar. Lo hacemos porque somos pediatras, pero también somos madres, padres, tíos y vecinos de la comunidad. No podemos quedarnos callados mientras la salud de nuestros niños corre peligro”, sostuvieron.

Finalmente, la entidad reclamó una intervención urgente de las autoridades responsables del Hospital San José y reiteró que la situación requiere respuestas inmediatas. “La salud y la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes dependen de ello”, concluye el documento difundido este lunes por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino.