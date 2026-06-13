La crisis Hospital llegó al límite: este domingo cerrará la Terapia Pediátrica por falta de profesionales

La crisis que atraviesa el Servicio de Pediatría del Hospital San José de Pergamino llegó a uno de sus momentos más delicados y preocupantes. Durante la noche de este sábado comenzó a difundirse un flyer emitido por los propios profesionales del área en el que se informa una situación alarmante: este domingo la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) permanecerá cerrada debido a la falta de médico para cubrir la guardia. La noticia encendió todas las alarmas dentro y fuera del sistema sanitario local, ya que la imposibilidad de contar con una terapia intensiva pediátrica operativa compromete seriamente la capacidad de respuesta ante niños y adolescentes que requieran atención crítica y especializada. En el comunicado, los profesionales remarcan que esta situación refleja la grave problemática de recursos humanos que afecta al servicio y que viene siendo advertida desde hace semanas sin que, hasta el momento, se hayan encontrado soluciones concretas. El conflicto no es nuevo. El reclamo comenzó en los primeros días de mayo, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino alertó públicamente sobre las dificultades que atravesaban las distintas áreas pediátricas. Desde entonces transcurrió más de un mes y medio marcado por la incertidumbre, las advertencias y los pedidos de intervención. Sin embargo, según expresan los trabajadores del sector, no se ha recibido ninguna respuesta formal capaz de revertir una problemática que con el paso de los días se fue agravando hasta desembocar en el escenario actual.