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    • La crisis Hospital llegó al límite: este domingo cerrará la Terapia Pediátrica por falta de profesionales

    Profesionales del área advirtieron que este domingo la Terapia Pediátrica permanecerá cerrada por falta de médico de guardia.

    13 de junio de 2026 - 23:22
    Con este afiche los profesionales confirman que este domingo no habrá pediatras en la terapia del Hospital.

    Con este afiche los profesionales confirman que este domingo no habrá pediatras en la terapia del Hospital.

    La crisis que atraviesa el Servicio de Pediatría del Hospital San José de Pergamino llegó a uno de sus momentos más delicados y preocupantes. Durante la noche de este sábado comenzó a difundirse un flyer emitido por los propios profesionales del área en el que se informa una situación alarmante: este domingo la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) permanecerá cerrada debido a la falta de médico para cubrir la guardia. La noticia encendió todas las alarmas dentro y fuera del sistema sanitario local, ya que la imposibilidad de contar con una terapia intensiva pediátrica operativa compromete seriamente la capacidad de respuesta ante niños y adolescentes que requieran atención crítica y especializada. En el comunicado, los profesionales remarcan que esta situación refleja la grave problemática de recursos humanos que afecta al servicio y que viene siendo advertida desde hace semanas sin que, hasta el momento, se hayan encontrado soluciones concretas. El conflicto no es nuevo. El reclamo comenzó en los primeros días de mayo, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino alertó públicamente sobre las dificultades que atravesaban las distintas áreas pediátricas. Desde entonces transcurrió más de un mes y medio marcado por la incertidumbre, las advertencias y los pedidos de intervención. Sin embargo, según expresan los trabajadores del sector, no se ha recibido ninguna respuesta formal capaz de revertir una problemática que con el paso de los días se fue agravando hasta desembocar en el escenario actual.

    El cierre temporal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos representa un hecho de extrema gravedad para la salud pública local. La ausencia de profesionales suficientes para garantizar la cobertura de un servicio esencial expone una realidad que ya no admite demoras y que requiere medidas urgentes. Frente a este panorama, los profesionales solicitaron a las autoridades competentes la adopción inmediata de acciones que permitan garantizar una atención segura, continua y de calidad para niños y adolescentes. La situación alcanzó un nivel crítico y la respuesta ya no puede pensarse a mediano plazo. La emergencia es ahora. Mientras tanto, la comunidad permanece en estado de preocupación ante un conflicto que afecta uno de los servicios más sensibles del sistema sanitario de Pergamino y cuya resolución se vuelve indispensable para evitar consecuencias aún más graves.

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