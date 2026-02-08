Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas

Los allanamientos fueron en domicilios de los dos sospechosos con órdenes de detenciones judiciales y los posibles lugares donde podrían ocultarse.

Durante la madrugada de este sábado se llevaron a cabo múltiples allanamientos con orden de detención activa para dos sospechosos vinculados a un violento enfrentamiento armado ocurrido el fin de semana pasado en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, también conocido como “512 Viviendas”. Los operativos, realizados de manera simultánea en distintos domicilios, no arrojaron resultados positivos y los investigadores continúan la búsqueda de los acusados.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Francisco Furnari , titular de la Fiscalía N° 8, y ordenadas por el juez de Garantías César Solazzi . Los procedimientos estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI Pergamino), con el apoyo de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) y efectivos de distintas comisarías de la ciudad.

Según se informó oficialmente, los allanamientos se extendieron también a posibles refugios y viviendas alternativas donde los sospechosos podrían haberse ocultado. El objetivo central es dar con los imputados y secuestrar armas de fuego y municiones que permitan esclarecer el tiroteo registrado el viernes 30 de enero por la noche.

El episodio de violencia dejó un saldo de tres personas heridas y generó momentos de extrema tensión en el barrio. Todo comenzó en inmediaciones de Estanislao del Campo y Blas Parera, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones. Al lugar acudieron móviles policiales y ambulancias del SAME, que asistieron a un hombre de 32 años, identificado como B.O. , quien presentaba un disparo en una pierna y un golpe en la cabeza. Fue trasladado al Hospital San José, donde quedó internado fuera de peligro.

En medio del operativo, una vecina de 38 años denunció que su hijo y un amigo habían sido atacados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que efectuaron varios disparos. El acompañante, un joven de 20 años identificado como I.M., fue trasladado por medios particulares al hospital con heridas de arma de fuego en un brazo y en la zona intercostal, lesiones que le provocaron fractura de costillas y un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de mujeres se presentó en el lugar y acusó a familiares de la denunciante de estar involucrados en el enfrentamiento. Ante el riesgo de nuevos incidentes, la Policía utilizó postas de estruendo y elementos antitumulto para dispersar a los presentes.

Minutos después, en otro sector del complejo habitacional, los efectivos hallaron a un tercer herido de bala. Se trataba de un vecino de 28 años, identificado como S.O., con un impacto en el tobillo izquierdo. El joven se negó de manera terminante a recibir atención médica y también rechazó realizar la denuncia, limitándose a manifestar que había escuchado disparos y luego sintió dolor, para finalmente retirarse a su domicilio.

Hermetismo en el barrio 512 Viviendas

La causa se investiga inicialmente como abuso de armas y lesiones. Si bien en un primer momento se mencionó una posible disputa territorial, los investigadores no logran establecer aún un móvil claro. La hipótesis vinculada al narcomenudeo no termina de convencer a los pesquisas, ya que las características del hecho no se corresponden plenamente con ese tipo de enfrentamientos. Por el momento, se habla de dos grupos enfrentados y de un marcado hermetismo entre los protagonistas.

La investigación en la Fiscalía 8 del fiscal Francisco Furnari continúa en pleno desarrollo y las fuerzas de seguridad mantienen activos los operativos para dar con los dos sospechosos, mientras se aguardan novedades judiciales en una causa que mantiene en vilo a los vecinos del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.