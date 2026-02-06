Horas decisivas por el asalto a un matrimonio en el country: indagatorias, pruebas y pedido de detenciones

Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal.

Durante extensas audiencias desarrolladas desde el mediodía y hasta avanzada la tarde de este viernes, en el segundo piso del edificio del Ministerio Público Fiscal, prestaron declaración indagatoria los dos sujetos de 22 y 28 años aprehendidos en el marco de la investigación por el violento robo sufrido por un matrimonio en un barrio cerrado de Pergamino.

Detuvieron a un sospechoso y secuestraron un auto y una pistola tras un asalto en un barrio cerrado

Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

El episodio delictivo ocurrió el viernes 9 de enero y generó una intensa investigación policial y judicial que involucró a la DDI Pergamino y la Fiscalía 3.

En ese aslto, cinco delincuentes irrumpieron en una vivienda, redujeron a sus moradores, los maniataron, los amenazaron con armas de fuego y se apoderaron del dinero que las víctimas tenían en su poder, para luego darse a la fuga.

Las audiencias estuvieron a cargo del fiscal Germán Guidi, titular de la Fiscalía Nº 2, quien fue asistido por el ayudante fiscal Darío Cid y el instructor judicial Federico Giosa. Los funcionarios judiciales llevaron adelante una ardua jornada de trabajo, en la que se les leyeron los cargos a los imputados, se les exhibieron registros fílmicos incorporados a la causa y se les formularon las imputaciones correspondientes en base a los indicios reunidos durante la pesquisa.

Ambos acusados optaron por declarar y respondieron a la totalidad de las preguntas formuladas por la acusación. A partir de esas manifestaciones, la Fiscalía deberá ahora evacuar una serie de citas, lo que implicará contrastar cada una de las versiones brindadas mediante la citación y el interrogatorio de las personas mencionadas en las indagatorias, tarea que comenzará a desarrollarse a partir del próximo lunes.

Silencio público de los abogados

Durante las audiencias participaron los abogados defensores Aquilino Giacomelli, en representación del joven de 22 años que fue detenido al mando de un automóvil Peugeot 308 azul oscuro, y Rodrigo Cuellar Aliaga, defensor del sujeto de 28 años, propietario de un lavadero de autos. Ambos profesionales acompañaron a sus asistidos en las declaraciones individuales y evitaron realizar comentarios que pudieran exponer la estrategia defensiva.

Según trascendió, los imputados brindaron declaraciones extensas, con el objetivo de aportar coartadas y explicaciones que, a criterio de la defensa, los desvincularían del hecho investigado. En ese marco, los penalistas presentaron sendos pedidos de “libertad por falta de mérito”, al considerar que la acusación fiscal presentaría debilidades probatorias y que la abundante información suministrada por sus clientes podría diluir la hipótesis incriminatoria.

Los defensores manifestaron su confianza en que se respete el principio de inocencia y en que el juez de Garantías Nº 1, César Solazzi, otorgue la libertad de los imputados mientras se sustancia el proceso.

Desde la Fiscalía, en cambio, el fiscal Guidi sostuvo que la acusación se encuentra sólidamente respaldada por numerosos indicios. En ese sentido, solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, como medida inmediata, luego de haber avalado los allanamientos y arrestos concretados durante el amplio despliegue policial realizado el miércoles pasado en el barrio Trocha y en el complejo habitacional El Molino.

La investigación incluyó un seguimiento encubierto del funcionamiento de un lavadero de autos ubicado en Joaquín Menéndez al 600, llevado adelante por la Fiscalía Nº 2 durante la tarde del miércoles. Al observar la salida del Peugeot 308 de ese comercio, se dispuso un operativo cerrojo con móviles policiales para interceptar el vehículo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 17:00, en inmediaciones de San Juan casi avenida Rocha, donde un patrullero del Comando de Patrullas se cruzó delante del automóvil para obligarlo a detenerse, en una maniobra que fue calificada como cinematográfica. Allí fue aprehendido el conductor, un joven de 22 años, y se inició el procedimiento con intervención de efectivos de la DDI Pergamino y del propio fiscal Guidi junto a su equipo.

Por razones de seguridad, el detenido fue trasladado esposado en uno de los móviles que participó del operativo. Minutos después, el propietario del lavadero, un residente de la localidad de Urquiza de 28 años, se presentó de manera espontánea en el lugar del procedimiento y también quedó arrestado, al encontrarse bajo investigación.

Ante la urgencia del caso y el peligro en la demora, el fiscal ordenó un allanamiento inmediato en el inmueble donde funciona el lavadero, situado entre San Juan y Somoza. Allí se secuestró una pistola calibre .456 con cinco municiones, sin traba de seguridad; un automóvil Volkswagen Vento color plateado que registraba un pedido de secuestro activo desde marzo del año pasado por un robo ocurrido en Mar del Plata; y dos motores de motocicletas sin numeración identificatoria.

En forma simultánea, otra comisión policial se desplegó hacia una vivienda del barrio El Molino, donde residía el conductor del Peugeot 308 junto a su pareja, una joven influencer conocida como “La Jefa”, a cuyo nombre se encuentra registrado el vehículo utilizado por el joven al momento de su detención.

En ese operativo secuestraron los documentos personales del conductor del Peugeot 308, un par de borcegos coincidentes con las filmaciones de cámaras de seguridad y un revólver calibre .38 cromado con mango marfil; que podría ser similar a uno registrado en la escena del crimen.

Las declaraciones, que fueron incorporadas al expediente e incluyeron análisis de material audiovisual y presentación de pruebas, se extendieron durante varias horas. Finalizadas las audiencias, el fiscal adelantó que insistirá con el pedido de conversión de aprehensión en detención y que, tras el fin de semana, comenzará la evacuación de citas surgidas de las indagatorias, mientras se aguarda la resolución del Juzgado de Garantías.