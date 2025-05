Argentino abre la Segunda Etapa del Torneo 5 Ligas ante Racing de Colón

En tanto, este sábado a las 14:30, Leandro N. Alem enfrentará de local a Obras Sanitarias de Arrecifes; y el domingo a las 14:30, Juventud visitará a El Huracán de Rojas y a las 15:00, Gimnasia y Esgrima se presentará en Carabelas el local y Argentino de Alfonzo se medirá en la región frente a Tráfico’s Old Boys en el único duelo pergaminense de la Segunda Etapa.

Primera B: fecha 8

Este sábado con tres partidos comenzará la octava fecha del torneo de Primera B que organiza la Liga de Fútbol de Pergamino. A las 15:30, Deportivo Acevedo será local de Provincial y Sirio Libanés de Progresista Guerrico. En tanto, a las 20:00, el puntero José Hernández recibirá en el estadio de Provincial a Juventud Obrera de Manuel Ocampo. La fecha se cerrará el domingo a las 15:00, cuando Argentino de Rancagua reciba a Sports. Quedará libre Viajantes.

La tabla de posiciones de la categoría de ascenso tiene a José Hernández puntero con 13 puntos; Provincial segundo con 11; Sports y Viajantes 10; Juventud Obrera de Manuel Ocampo 9; Argentino de Rancagua 8; y cierran Progresista Guerrico, Deportivo Acevedo y Sirio Libanés con 6, aunque este último sufrirá la pérdida de tres puntos al finalizar el torneo.

Torneo femenino el domingo

La cuarta fecha del torneo femenino de Primera División de la Liga de Fútbol de Pergamino se jugará el domingo en el estadio “Hugo Viccei” de la Liga de Colón (Plaza Mitre). A las 11:00 Porteño de Colón vs. Argentino de Rojas; a las 12:30, Racing de Colón vs. Rompe Redes; a las 14:00, Juventud de Rojas vs. Juventud de Pergamino; y a las 15:30, Barracas de Colón vs. Laferrere. El miércoles a las 20:00 completarán la fecha San José vs. Provincial.