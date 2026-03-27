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    • Aprehendieron a un "transa" con dosis de cocaína, dinero en efectivo y una balanza de precisión

    La brigada motorizada de la Policía Local detuvo a un "transa" con cocaína fraccionada, dinero y una balanza en barrio Jorge Newbery.

    27 de marzo de 2026 - 07:47
    El transa aprehendido es un integrante de una organización criminal dedicada al narcomenudeo que debe tener un líder al que debe llegar la Justicia con la investigación de la Fiscalía 9.

    El "transa" aprehendido es un integrante de una organización criminal dedicada al narcomenudeo que debe tener un líder al que debe llegar la Justicia con la investigación de la Fiscalía 9.

    LA OPINION

    Un transa de 26 años fue aprehendido este jueves por la noche en barrio Jorge Newbery, luego de que efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local lo sorprendieran con dosis de cocaína fraccionadas, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos considerados compatibles con la comercialización de estupefacientes.

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    Los ladrones aprehendidos por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local tenían en su poder los elementos sustraídos en la vivienda del barrio Jorge Newbery.

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    El procedimiento se concretó alrededor de las 20:40 en inmediaciones de las calles Martínez Granados y Chacabuco, en el marco de recorridas preventivas realizadas por personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) Motorizada.

    Según informaron fuentes policiales, durante el patrullaje los uniformados detectaron movimientos sospechosos en la vía pública y procedieron a interceptar a un sujeto de 26 años, a quien identificaron en el lugar.

    Durante la requisa personal, los agentes hallaron entre sus prendas ocho envoltorios de nylon que contenían una sustancia rocosa de color blanco, compatible con cocaína. El pesaje posterior determinó un total de 3,3 gramos de estupefaciente fraccionado en pequeñas dosis.

    Pruebas que lo incriminan en la venta de drogas

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    El transa llevaba dosis de cocaína y una balanza de precisión.

    El transa llevaba dosis de cocaína y una balanza de precisión.

    Además del secuestro de la sustancia, en poder del aprehendido encontraron 39.990 pesos en efectivo y una balanza de precisión, elementos que habitualmente son considerados por la Justicia como indicios relevantes en investigaciones por venta minorista de drogas.

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    Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la presencia de dosis ya fraccionadas, junto con el dinero y el instrumento de pesaje, fortalecen la hipótesis de una posible actividad de narcomenudeo en el sector.

    Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia bajo actuaciones por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

    Integrante de una organización criminal de narcomenudeo

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    El sujeto aprehendido seguramente es una de las personas que integra una organización dedicada a la venta de dosis de drogas al menudeo que debe tener un líder a quien debe llegar la investigación judicial a través de esclarecer el entramado de relaciones que lleven al

    El sujeto aprehendido seguramente es una de las personas que integra una organización dedicada a la venta de dosis de drogas al menudeo que debe tener un líder a quien debe llegar la investigación judicial a través de esclarecer el entramado de relaciones que lleven al "jefe".

    En la causa tomó intervención la Unidad de Coordinación de Estupefacientes y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, quien avaló el procedimiento, dispuso el secuestro formal de todos los elementos y ordenó las actuaciones correspondientes.

    El expediente judicial avanzará ahora con peritajes sobre la sustancia secuestrada y el análisis de otros elementos de interés investigativo, entre ellos el origen del dinero incautado y eventuales vínculos del aprehendido con maniobras de comercialización en el barrio.

    La intervención se enmarca en los operativos de prevención que la brigada motorizada viene desarrollando en distintos sectores urbanos de Pergamino, especialmente en zonas donde existen denuncias vecinales por movimientos compatibles con venta de drogas al menudeo.

    El sujeto aprehendido seguramente es una de las personas que integra una organización dedicada a la venta de dosis de drogas al menudeo que debe tener un líder a quien debe llegar la investigación judicial a través de esclarecer el entramado de relaciones que lleven al "jefe".

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