A 40 años de una hazaña inolvidable: el primer ascenso que cambió la historia de Douglas Haig

"Fue algo impensado e inolvidable". A 40 años del primer ascenso de Douglas al Nacional B, "Semilla" Giamarchi recordó en Nota al Pie el trabajo que hizo posible uno de los mayores hitos del Rojinegro.

El 14 de junio de 1986, Douglas Haig venció a Olimpo en Tandil y consiguió el primer ascenso al Nacional B, una hazaña que marcó para siempre la historia del club.

Hay fechas que trascienden el paso del tiempo y permanecen intactas en la memoria colectiva. Para Douglas Haig , una de ellas es el 14 de junio de 1986. Aquella tarde en Tandil, el Rojinegro derrotó 1 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca con un gol de Daniel Castro y consiguió el primer ascenso de su historia al Nacional B , un logro que marcó para siempre el destino deportivo del club.

Bajo la conducción técnica de Juan Miguel Echecopar, Douglas alcanzaba una meta que parecía lejana años atrás. Pero lo conseguido en la cancha fue apenas una parte de la historia. El impacto de aquella campaña se sintió en toda la ciudad. Tras la consagración, más de 30 mil personas salieron a las calles para recibir al plantel en una celebración multitudinaria que todavía hoy es recordada como una de las más grandes que vivió Pergamino.

Jugadores como Delménico, Ferrari, Digilio, Salces, Álvarez, Rubio, Gutiérrez, Grimoldi, Rosello, Naites y todo el grupo que integró aquel plantel quedaron grabados para siempre en la memoria rojinegra. No sólo por el resultado obtenido, sino porque representaron a una ciudad entera que se identificó con ese equipo.

A cuatro décadas de aquella conquista, Rubén “Semilla” Giamarchi pasó por Nota Al Pie, el programa de La Opinión Play, y revivió aquellos días con la misma emoción de entonces: "El ascenso fue algo impensado e inolvidable".

El exjugador y actual utilero del Fogonero destaca que gran parte del plantel estaba integrado por futbolistas de Pergamino: "Nosotros éramos jugadores de barrio. En ese momento no nos dimos cuenta realmente de lo que habíamos logrado", cuenta emocionado.

Con el paso de los meses, la magnitud de la conquista comenzó a tomar otra dimensión. "Veíamos la cancha llena todos los fines de semana, llegaban equipos importantes y la ciudad estaba revolucionada. Incluso las tribunas de lo que es hoy el estadio Miguel Morales se construyeron en muy poco tiempo. Fue un verdadero hito", recuerda.

Ocho años para construir un sueño

En su memoria también aparece una figura fundamental: la de Juan Miguel Echecopar. Para Giamarchi, el entrenador fue uno de los grandes responsables de transformar a un grupo de jugadores amateurs en un equipo capaz de competir a nivel nacional.

"Cuando Juan llegó a Pergamino, en 1976, empezó un trabajo silencioso que nos fue formando como jugadores profesionales", señala.

Y rescata una frase que entendió con los años y que resume el valor de aquella conquista: "Siempre recuerdo una entrevista en la que Echecopar decía que el ascenso no se había logrado en tres meses. Él explicaba que habían sido ocho años de preparación para alcanzar ese objetivo. En ese momento yo no lo entendía porque vivía el día a día. Con el tiempo comprendí que tenía razón".

Cuarenta años después, aquella tarde de Tandil sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de Douglas Haig. Porque no fue solamente un ascenso: fue el sueño de una ciudad hecho realidad.