El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

Seis personas perdieron la vida este domingo en Río de Janeiro cuando dos helicópteros colisionaron en el aire sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. El siniestro, ocurrido exactamente a las 8:59 hora local según informó el vocero del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, dejó entre sus víctimas al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en las redes como Gaspi, y al cantante estadounidense Oliver Tree, dos figuras con millones de seguidores en todo el mundo. También fallecieron el director argentino de videos musicales Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y los pilotos de ambas aeronaves.

Las autoridades brasileñas identificaron a los ocupantes de las dos aeronaves involucradas. En el helicóptero de matrícula PP-MAC viajaban Gaspar Prim Díaz, Oliver Tree, Lucas Vignale y el productor musical Lucas Brito Chaves, conocido en el ambiente artístico como Lucas Frota. El piloto de esa aeronave era Alexandre Souza. En el segundo helicóptero, matrícula PR-DJJ, viajaba únicamente Charles Marsillac, quien lo conducía.

La identidad de las víctimas fue difundida por el portal G1 y confirmada por las autoridades locales a medida que avanzaban las tareas de rescate y reconocimiento en la zona del accidente.

Gaspar Prim Díaz tenía una forma muy propia de hacer contenido. Sus videos, protagonizados por encuentros espontáneos con personas en las calles de Buenos Aires, combinaban humor, cercanía y un estilo inconfundible marcado por su saludo "buenass" y su particular tono de voz. Esa propuesta, aparentemente simple, construyó una comunidad de seguidores fiel y masiva que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en Argentina.

En 2025 dio un salto que consolidó su proyección internacional. Gaspi participó en La Velada del Año V, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, ante una multitud que desbordó el aforo y una audiencia online que superó todos los récords del formato. Su presencia en ese escenario lo puso frente a una audiencia de habla hispana que excedía ampliamente las fronteras argentinas y lo consolidó como uno de los referentes del contenido en español a nivel global.

Oliver Tree: el excéntrico que rompió todos los moldes

Oliver Tree era una de las figuras más particulares de la música pop estadounidense contemporánea. Su imagen, construida sobre una estética deliberadamente extraña que combinaba ropa de los noventa, casco de scooter y una actitud irónica y desafiante, se convirtió en una marca tan reconocible como su música. Pero detrás de la excentricidad había una propuesta artística sólida que supo conectar con audiencias de distintas generaciones y plataformas.

Sus videos musicales acumulan alrededor de 800 millones de reproducciones, un número que habla de un alcance global consolidado. Entre sus canciones más reconocidas figura "Miss You", una colaboración con el DJ alemán Robin Schulz que se convirtió en uno de los temas más escuchados de los últimos años, y "Life Goes On", que también tuvo un impacto significativo en plataformas de streaming y en los charts internacionales. Oliver Tree había logrado además trascender el circuito musical puro para convertirse en un fenómeno de internet, con una presencia en redes sociales que amplificaba constantemente su figura y su obra.

Olliver Tree el cantante Oliver Tree LAOPINION

Cómo fue el accidente

La colisión ocurrió en el aire, en pleno vuelo de ambas aeronaves sobre la zona urbana de Recreio dos Bandeirantes. El impacto fue de una violencia considerable: piezas y fragmentos metálicos de ambos helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales de los alrededores, generando daños en la zona y poniendo en riesgo a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Uno de los helicópteros se precipitó dentro de un estacionamiento privado y se incendió por completo tras el impacto contra el suelo. El fuego destruyó aproximadamente veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el predio. El segundo helicóptero cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto, separado del otro por la fuerza de la colisión aérea.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fue hallada minutos después en el segundo helicóptero. El operativo de rescate y reconocimiento se extendió durante varias horas en una zona que quedó afectada tanto por los incendios como por los escombros dispersos en el área urbana.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades brasileñas. Por el momento, no hay información oficial sobre qué originó la colisión entre las dos aeronaves ni sobre las condiciones de vuelo al momento del siniestro.