Douglas perdió en Lincoln y profundizó su sequía goleadora

Douglas Haig sufrió una dura derrota este domingo al caer 2 a 0 frente a El Linqueño en el estadio “Leonardo Costa”, por la decimotercera fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A . El equipo pergaminense llegó a cinco partidos consecutivos sin triunfos y profundizó su preocupante sequía ofensiva, ya que no convirtió goles en ninguno de sus últimos cinco encuentros. En la próxima fecha buscará recuperarse cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco (juega este lunes), segundo en la tabla.

En la previa se trataba de un partido importante para el presente del Rojinegro. Se enfrentaban el líder y el último de la zona, aunque ambos compartían una necesidad común: volver a la victoria tras varias fechas sin festejos.

El primer tiempo ofreció poco juego y escasas situaciones de peligro. Los dos equipos mostraron intenciones, pero abundaron las imprecisiones y el desarrollo se tornó cortado. Durante gran parte de la etapa inicial prácticamente no hubo llegadas claras a los arcos. Sin embargo, en una de las pocas aproximaciones del local, un centro de Julián Venticinco encontró la cabeza de Facundo Ferraro, quien a los 39 minutos marcó el 1 a 0. El golpe fue duro para Douglas, que había tenido algo más de iniciativa, aunque volvió a exhibir dificultades para generar peligro en ofensiva.

En el inicio del complemento, el entrenador Sebastián Cejas movió gran parte del ataque con los ingresos de Franco Reta, Simón Fiorito y Joaquín Castellano en busca de mayor juego y profundidad. Pero cuando intentaba reaccionar, volvió a recibir otro golpe. A los 13 minutos, un centro al área se le escapó a Facundo Perrone y Mauro Pavón Zárate aprovechó la situación para establecer el 2 a 0.

Más tarde ingresaron Luka Rosciano y Robertino Seratto por Agustín Pezzi y Luciano Cuello. Douglas adelantó sus líneas y acumuló jugadores en ataque, pero siguió mostrando los mismos problemas que arrastra desde hace varias fechas: falta de claridad, escasa generación de situaciones y nula eficacia frente al arco rival.

El Linqueño administró la ventaja con tranquilidad y consiguió un triunfo que le permitió cortar una racha de nueve fechas sin victorias. Del otro lado, Douglas volvió a quedarse con las manos vacías y sumó su quinto partido consecutivo sin ganar ni convertir goles. A pesar de la derrota, el conjunto pergaminense continúa como líder de la Zona 1, aunque podría ver reducida su ventaja cuando este lunes juegue Sportivo Belgrano de San Francisco, su escolta, que se encuentra a un punto.

EL LINQUEÑO 2

DOUGLAS HAIG 0

Estadio: “Leonardo Costa”. Arbitro: Fernando Marcos. Asistentes: Emiliano Bustos y Felipe Zonco. Cuarto árbitro: Kevin Bustos. El Linqueño: Juan Cruz Cuesta; Facundo Ferraro, Jorge Meza, Joaquín Malinauskas, Julián Venticinco, Bautista Colombi, Juan García Pereyra, Mauro Pavón Zárate, Andrés Cornick y José Quijada. DT: Claudio Otermín. Douglas Haig: Facundo Perrone; Elián Tus, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira (capitán); Marcos Giménez, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT 39' Ferraro (EL); ST 13' Pavón Zárate (EL). Cambios: ST 0' Simón Fiorito por Giménez, Joaquín Castellano por Arriola, Franco Reta por Pereira (DH), 20’ Luka Rosciano por Pezzi y Robertino Seratto por Cuello (D), 30' Juan Coria por García (EL), 34' Julio Luque por García y Lucio Macías por Pavón (EL). Amonestados: PT Tus (DH) y Ferraro (EL).