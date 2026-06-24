Difunden la foto de una cortadora de césped secuestrada para encontrar a su propietario

La cortadora de césped marca Dibra secuestrada por la Policía de Pergamino fue hallada en cercanías de Plaza Almirante Brown y buscan localizar a su propietario.

La Policía de Pergamino difundió la fotografía de una cortadora de césped marca Dibra secuestrada durante un procedimiento realizado en inmediaciones de Plaza Almirante Brown con el objetivo de identificar a su propietario y determinar si fue sustraída en un hecho delictivo que aún no había sido denunciado.

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La solicitud de difusión surge en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada “Averiguación de ilícito”, que tramita bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Pergamino.

De acuerdo con la información oficial, el elemento recuperado es una máquina cortadora de césped con motor a combustión, marca Dibra, de color negro y amarillo. El equipo fue secuestrado durante la madrugada del pasado 21 de junio en las inmediaciones de la Plaza Almirante Brown, en circunstancias que actualmente son materia de investigación.

Los investigadores presumen que la herramienta podría haber sido sustraída previamente y que su propietario aún no realizó la correspondiente denuncia policial. Por ese motivo se resolvió dar amplia difusión a la imagen del elemento recuperado para facilitar su reconocimiento.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que resulta fundamental que cualquier persona que identifique la máquina como propia se presente ante las autoridades para acreditar la propiedad y formalizar la denuncia correspondiente en caso de haber sido víctima de un robo o hurto.

Búsqueda del propietario

La convocatoria está dirigida tanto al posible dueño como a vecinos que puedan aportar información útil para determinar el origen de la cortadora de césped. La identificación del propietario permitiría avanzar en la reconstrucción de los hechos y fortalecer la investigación judicial en curso.

Las autoridades indicaron que quienes reconozcan el elemento recuperado deberán acercarse a la sede de la Comisaría Pergamino Tercera, donde podrán aportar la documentación o los datos necesarios para acreditar la pertenencia de la máquina y formalizar las actuaciones correspondientes.

Policía de Pergamino

La difusión pública de objetos secuestrados forma parte de una práctica habitual en las investigaciones penales cuando existen indicios de que podrían provenir de hechos delictivos denunciados o aún no denunciados.

En este caso, la Policía de Pergamino continúa trabajando para establecer las circunstancias en las que la cortadora de césped llegó al lugar donde fue hallada y para determinar si existe una víctima vinculada a su posible sustracción.