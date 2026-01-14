miércoles 14 de enero de 2026
    • ¿Cómo funciona el torneo argentino de fútbol?

    Los 30 clubes de fútbol de la Liga Profesional se reparten en 2 zonas y juegan un número fijo de fechas en su zona, más partidos interzonales.

    14 de enero de 2026 - 11:51
    Copas

    El torneo de la Primera División argentina (comercialmente “Liga Profesional”) se juega hoy con un diseño pensado para disputar 2 competencias por año. No olvides: apostá en tus deportes favoritos fácilmente con 1xBet, donde también encontrarás oportunidades en los mejores partidos del fútbol argentino.

    Este cuenta con un torneo en el primer semestre (Apertura o Torneo 1) y otro en el segundo (Clausura o Torneo 2). La temporada 2025 se organizó con 30 equipos divididos en dos zonas, A y B, y contó con los siguientes 3 elementos:

    • partidos internos;
    • cruces interzonales;
    • y fases finales.

    Los 30 clubes se reparten en 2 zonas y juegan un número fijo de fechas en cada torneo (alrededor de 16 jornadas por zona), más partidos interzonales que emparejan clásicos o rivales fijados por fixture.

    Si apostá fácilmente en tus deportes favoritos con 1xBet, te darás cuenta que también hay una amplia selección de partidos de fútbol argentino. Al término de la fase regular de cada torneo hay instancias definitorias (semifinales y final) que suelen jugarse en cancha neutral para determinar al campeón de ese torneo. Además, la localía de clásicos puede invertirse en el Clausura respecto del Apertura para balancear localías.

    Aspectos de clasificación y de ascenso y descenso

    En lo que respecta en puntos y clasificación, se emplea el sistema clásico (3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota). Las posiciones de cada zona se ordenan por puntos y los primeros puestos avanzan a fases definitorias o consiguen plazas para competiciones internacionales. Estas corresponden a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Todo esto según el cupo asignado por la AFA y la Conmebol para esa temporada.

    Descensos y ascensos: tras años con suspensiones, en 2025 volvieron a aplicarse descensos: 2 equipos pierden la categoría cada temporada. Uno por la tabla anual (el peor en la sumatoria de puntos en las 32 fechas del año) y el otro por el sistema de promedios (peor promedio calculado sobre las últimas tres temporadas). Simultáneamente ascienden 2 clubes desde la Primera Nacional para mantener el cupo de 30 equipos.

    Finalmente, La Liga procura que cada club dispute un mínimo de partidos anuales (más de 32 contando fases finales) y planifica el calendario para tener fútbol a lo largo de los 12 meses. Este tiene un inicio aproximado en enero para el primer torneo y un regreso en julio para el segundo. Los reglamentos oficiales (Reglamento Torneos LPF) detallan cuestiones disciplinarias, transmisiones y requisitos económicos.

