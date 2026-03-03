Eclipse lunar: los signos más afectados por influencia de la Luna llena en Virgo

Este 3 de marzo se produce un eclipse lunar total con la Luna llena en el signo de Virgo, un evento astronómico conocido como "Luna de Sangre" debido al tono rojizo que adquiere el satélite.

El eclipse lunar en Virgo del martes 3 de marzo de 2026 se presenta como uno de los eventos astrológicos más intensos del primer trimestre del año. Al coincidir con la Luna llena en esta casa zodiacal, su energía se potencia y marca un punto de culminación, revelación y cierre para los signos.

En astrología , los eclipses lunares suelen traer cambios inevitables, situaciones que se revelan y decisiones que ya no pueden postergarse. Bajo la influencia de Virgo, estos movimientos estarán vinculados al orden, la salud, las rutinas y la necesidad de ajustar aquello que no está funcionando.

Algunos signos de zodiaco sentirán este impacto con mayor intensidad, atravesando procesos de transformación que los obligarán a replantear su presente.

Desde la astrología, la Luna llena en Virgo representa un momento de máxima claridad sobre aquello que necesita orden, mejora o cierre. Al darse en el marco de un eclipse lunar, esta energía se intensifica, generando revelaciones que pueden resultar incómodas, pero necesarias para avanzar.

La energía disponible impulsa a depurar, soltar cargas y reorganizar la vida desde una mirada más consciente y práctica. Virgo aporta precisión y enfoque, pero también puede acentuar la exigencia y la autocrítica.

Este eclipse invita a encontrar equilibrio entre el control y la aceptación, entendiendo que los cambios que se presentan son desafiantes, pero son clave para construir una base más sólida y saludable a futuro.

Fuente: Azteca.