martes 03 de marzo de 2026
    • Eclipse lunar: los signos más afectados por influencia de la Luna llena en Virgo

    La Luna Llena en Virgo protagoniza el eclipse del martes 3 de marzo. ¿Cuáles son los signos alcanzados por su influencia energética de cambio y revelaciones?

    3 de marzo de 2026 - 07:50
    Este 3 de marzo se produce un&nbsp;eclipse lunar total con la Luna llena en el signo de Virgo, un evento astronómico conocido como Luna de Sangre debido al tono rojizo que adquiere el satélite.&nbsp;

    Este 3 de marzo se produce un eclipse lunar total con la Luna llena en el signo de Virgo, un evento astronómico conocido como "Luna de Sangre" debido al tono rojizo que adquiere el satélite. 

    PEXELS.

    El eclipse lunar en Virgo del martes 3 de marzo de 2026 se presenta como uno de los eventos astrológicos más intensos del primer trimestre del año. Al coincidir con la Luna llena en esta casa zodiacal, su energía se potencia y marca un punto de culminación, revelación y cierre para los signos.

    Tres producciones que explican el contexto de lo que ocurre entre Irán, Israel y Estados Unidos.  video
    Entretenimiento

    Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos
    Para la astrología, el tránsito de Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más observados del año. No se trata solo de fallas en mensajes o retrasos en viajes: es, sobre todo, un periodo de revisión profunda.

    Mercurio retrógrado en Piscis: cuándo empieza y cómo nos afecta

    En astrología, los eclipses lunares suelen traer cambios inevitables, situaciones que se revelan y decisiones que ya no pueden postergarse. Bajo la influencia de Virgo, estos movimientos estarán vinculados al orden, la salud, las rutinas y la necesidad de ajustar aquello que no está funcionando.

    Los signos más afectados

    Algunos signos de zodiaco sentirán este impacto con mayor intensidad, atravesando procesos de transformación que los obligarán a replantear su presente.

    • Aries: aunque de forma indirecta, se ve impactado en su rutina y bienestar. Deberá hacer ajustes urgentes en su día a día.
    • Géminis: enfrenta cambios en el ámbito familiar o del hogar. Situaciones pendientes salen a la luz y exigen resolución inmediata.
    • Virgo: con el eclipse en su signo, vive una transformación profunda. Su identidad, decisiones y rumbo personal entran en revisión total.
    • Sagitario: experimenta movimientos importantes en el plano profesional. Cambios inesperados pueden modificar su camino laboral.
    • Piscis: como signo opuesto a Virgo, atraviesa un punto de inflexión en relaciones. Vínculos importantes se redefinen o llegan a su fin.

    Luna llena en Virgo: ¿Qué significa esta energía y cómo impacta a partir de marzo 2026?

    Desde la astrología, la Luna llena en Virgo representa un momento de máxima claridad sobre aquello que necesita orden, mejora o cierre. Al darse en el marco de un eclipse lunar, esta energía se intensifica, generando revelaciones que pueden resultar incómodas, pero necesarias para avanzar.

    La energía disponible impulsa a depurar, soltar cargas y reorganizar la vida desde una mirada más consciente y práctica. Virgo aporta precisión y enfoque, pero también puede acentuar la exigencia y la autocrítica.

    Este eclipse invita a encontrar equilibrio entre el control y la aceptación, entendiendo que los cambios que se presentan son desafiantes, pero son clave para construir una base más sólida y saludable a futuro.

    Fuente: Azteca.

    Tres series de Netflix que explican el trasfondo del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos

    Mercurio retrógrado en Piscis: cuándo empieza y cómo nos afecta

    Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de vivir en el norte de Buenos Aires

    Este 3 de marzo se produce un eclipse lunar total con la Luna llena en el signo de Virgo, un evento astronómico conocido como Luna de Sangre debido al tono rojizo que adquiere el satélite. 

    Eclipse lunar: los signos más afectados por influencia de la Luna llena en Virgo
