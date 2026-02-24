Mercurio retrógrado en Piscis: cuándo empieza y cómo nos afecta

Mercurio comienza su movimiento retrógrado el 26 de febrero de 2026 a 22° de Piscis, hasta el 20 de marzo. Pero más allá de los datos duros, es de los fenómenos más “temidos”. Algunos afirman que es más fácil volverse irritable, desenfocado y propenso a los malos entendidos debido a que se lo asocia con el caos en la comunicación.
El astrólogo Waldo Casal explica en detalle cómo y por qué nos afecta tanto, y devela lo que todos queremos saber, cuáles serán los signos más afectados y los que vivirán un impacto moderado y hasta “positivo”.
"Este Mercurio Retrógrado se vive de manera intensa porque ocurre en Piscis, un signo asociado a la emoción, la intuición y los límites difusos. No se trata solo de errores mentales: se trata de confusión emocional, expectativas poco claras y mensajes que no siempre dicen lo que parecen decir”, explica Casal.
Y puntualiza: “No es un tránsito para avanzar rápido. Es un tránsito para detenerse, revisar y ordenar”.
Los signos más afectados
Impacto más fuerte: Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario (Sol y Ascendente)
Son los más sensibles a este Mercurio retrógrado. Confusión, replanteos, cambios de planes y revisión profunda de decisiones personales, laborales y vinculares. Todo pide tiempo y claridad.
Impacto emocional elevado: Cáncer y Escorpio (Sol y Ascendente)
Mayor permeabilidad emocional. Se activan recuerdos, vínculos del pasado y temas no resueltos. Necesidad de límites energéticos.
Impacto moderado pero activo: Aries y Leo (Sol y Ascendente)
Tensión entre impulso y realidad. Riesgo de reaccionar antes de comprender. Conviene frenar y revisar.
Impacto práctico y organizativo: Tauro, Libra, Capricornio y Acuario (Sol y Ascendente)
El tránsito no golpea de frente, pero exige atención en acuerdos, dinero, trabajo y organización cotidiana.
Qué trae Mercurio retrógrado en Piscis
Tal como expone Waldo Casal, este período en el que “Piscis amplifica la sensibilidad” y “Mercurio retrógrado obliga a verificar todo” es propicio para los siguientes escenarios:
- Aumentan los malentendidos y las interpretaciones erróneas
- Se mezclan intuición y fantasía
- Reaparecen personas, conversaciones y temas del pasado
- Se idealizan promesas o expectativas
- La mente se dispersa si no hay orden interno
Impacto signo por signo
Aries
Revisión interna profunda. Cansancio mental y necesidad de bajar el ritmo. Evitar decisiones impulsivas.
Tauro
Revisión de amistades, proyectos y planes a futuro. Personas del pasado pueden reaparecer. No idealizar promesas.
Géminis
Uno de los más impactados. Cambios de planes laborales, confusión profesional y necesidad de revisar decisiones públicas.
Cáncer
Replanteo de creencias, estudios y proyectos personales. Se cuestiona el rumbo antes de avanzar.
Leo
Movimiento emocional intenso. Temas de control, apegos y recursos compartidos salen a la superficie.
Virgo
Confusión en vínculos, acuerdos y relaciones. Es clave no suponer y aclarar todo dos veces.
Libra
Reorganización de rutinas, trabajo y hábitos. Cambios de horarios y responsabilidades.
Escorpio
Alta sensibilidad emocional. Reaparición de historias del pasado. No forzar definiciones afectivas.
Sagitario
Revisión familiar y emocional. Temas del hogar y del pasado piden atención consciente.
Capricornio
Malentendidos en la comunicación diaria. Documentos y mensajes requieren doble chequeo.
Acuario
Revisión económica y de valores personales. Ajustes en ingresos y gastos.
Piscis
El signo más impactado. Revisión total de identidad, decisiones personales y rumbo vital. Confusión momentánea que pide paciencia.
La guía para atravesar Mercurio retrógrado
Qué evitar durante Mercurio retrógrado:
- Firmar acuerdos sin revisar
- Tomar decisiones impulsivas
- Idealizar personas o promesas
- Comprar tecnología sin respaldo
- Dar por entendido lo que no fue aclarado
- Reaccionar desde la emoción
Consejos útiles
- Revisar fechas, datos y condiciones
- Confirmar acuerdos por escrito
- Escuchar más de lo que se habla
- Ordenar agendas y prioridades
- Retomar proyectos pendientes
- Cuidar el descanso mental y emocional
Waldo Casal explica que este fenómeno “no viene a confundir por castigo”, sino que “viene a mostrar dónde falta claridad, límites y coherencia emocional”. Además, comparte una nota ideal para apuntar y asimilar: “Lo que se revise ahora evita errores más adelante. A veces, frenar es la única forma real de avanzar”.
