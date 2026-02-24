martes 24 de febrero de 2026
    • Mercurio retrógrado en Piscis: cuándo empieza y cómo nos afecta

    Las claves de un fenómeno que se asocia con el caos en la comunicación, los malos entendidos y los reencuentros del pasado.

    24 de febrero de 2026 - 08:10
    Para la astrología, el tránsito de Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más observados del año. No se trata solo de fallas en mensajes o retrasos en viajes: es, sobre todo, un periodo de revisión profunda.

    Para la astrología, el tránsito de Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más observados del año. No se trata solo de fallas en mensajes o retrasos en viajes: es, sobre todo, un periodo de revisión profunda.

    HORÓSCOPO NEGRO.

    Mercurio comienza su movimiento retrógrado el 26 de febrero de 2026 a 22° de Piscis, hasta el 20 de marzo. Pero más allá de los datos duros, es de los fenómenos más “temidos”. Algunos afirman que es más fácil volverse irritable, desenfocado y propenso a los malos entendidos debido a que se lo asocia con el caos en la comunicación.

    las nuevas tecnologias estan cambiando la forma de vivir en el norte de buenos aires

    Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de vivir en el norte de Buenos Aires
    Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.
    Tendencias

    Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

    El astrólogo Waldo Casal explica en detalle cómo y por qué nos afecta tanto, y devela lo que todos queremos saber, cuáles serán los signos más afectados y los que vivirán un impacto moderado y hasta “positivo”.

    "Este Mercurio Retrógrado se vive de manera intensa porque ocurre en Piscis, un signo asociado a la emoción, la intuición y los límites difusos. No se trata solo de errores mentales: se trata de confusión emocional, expectativas poco claras y mensajes que no siempre dicen lo que parecen decir”, explica Casal.

    Y puntualiza: “No es un tránsito para avanzar rápido. Es un tránsito para detenerse, revisar y ordenar”.

    Los signos más afectados

    Impacto más fuerte: Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario (Sol y Ascendente)

    Son los más sensibles a este Mercurio retrógrado. Confusión, replanteos, cambios de planes y revisión profunda de decisiones personales, laborales y vinculares. Todo pide tiempo y claridad.

    Impacto emocional elevado: Cáncer y Escorpio (Sol y Ascendente)

    Mayor permeabilidad emocional. Se activan recuerdos, vínculos del pasado y temas no resueltos. Necesidad de límites energéticos.

    Impacto moderado pero activo: Aries y Leo (Sol y Ascendente)

    Tensión entre impulso y realidad. Riesgo de reaccionar antes de comprender. Conviene frenar y revisar.

    Impacto práctico y organizativo: Tauro, Libra, Capricornio y Acuario (Sol y Ascendente)

    El tránsito no golpea de frente, pero exige atención en acuerdos, dinero, trabajo y organización cotidiana.

    Qué trae Mercurio retrógrado en Piscis

    Tal como expone Waldo Casal, este período en el que “Piscis amplifica la sensibilidad” y “Mercurio retrógrado obliga a verificar todo” es propicio para los siguientes escenarios:

    • Aumentan los malentendidos y las interpretaciones erróneas
    • Se mezclan intuición y fantasía
    • Reaparecen personas, conversaciones y temas del pasado
    • Se idealizan promesas o expectativas
    • La mente se dispersa si no hay orden interno

    Impacto signo por signo

    Aries

    Revisión interna profunda. Cansancio mental y necesidad de bajar el ritmo. Evitar decisiones impulsivas.

    Tauro

    Revisión de amistades, proyectos y planes a futuro. Personas del pasado pueden reaparecer. No idealizar promesas.

    Géminis

    Uno de los más impactados. Cambios de planes laborales, confusión profesional y necesidad de revisar decisiones públicas.

    Cáncer

    Replanteo de creencias, estudios y proyectos personales. Se cuestiona el rumbo antes de avanzar.

    Leo

    Movimiento emocional intenso. Temas de control, apegos y recursos compartidos salen a la superficie.

    Virgo

    Confusión en vínculos, acuerdos y relaciones. Es clave no suponer y aclarar todo dos veces.

    Libra

    Reorganización de rutinas, trabajo y hábitos. Cambios de horarios y responsabilidades.

    Escorpio

    Alta sensibilidad emocional. Reaparición de historias del pasado. No forzar definiciones afectivas.

    Sagitario

    Revisión familiar y emocional. Temas del hogar y del pasado piden atención consciente.

    Capricornio

    Malentendidos en la comunicación diaria. Documentos y mensajes requieren doble chequeo.

    Acuario

    Revisión económica y de valores personales. Ajustes en ingresos y gastos.

    Piscis

    El signo más impactado. Revisión total de identidad, decisiones personales y rumbo vital. Confusión momentánea que pide paciencia.

    La guía para atravesar Mercurio retrógrado

    Qué evitar durante Mercurio retrógrado:

    • Firmar acuerdos sin revisar
    • Tomar decisiones impulsivas
    • Idealizar personas o promesas
    • Comprar tecnología sin respaldo
    • Dar por entendido lo que no fue aclarado
    • Reaccionar desde la emoción

    Consejos útiles

    • Revisar fechas, datos y condiciones
    • Confirmar acuerdos por escrito
    • Escuchar más de lo que se habla
    • Ordenar agendas y prioridades
    • Retomar proyectos pendientes
    • Cuidar el descanso mental y emocional

    Waldo Casal explica que este fenómeno “no viene a confundir por castigo”, sino que “viene a mostrar dónde falta claridad, límites y coherencia emocional”. Además, comparte una nota ideal para apuntar y asimilar: “Lo que se revise ahora evita errores más adelante. A veces, frenar es la única forma real de avanzar”.

    Fuente: Gente, Waldo Casal.

