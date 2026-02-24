Mercurio retrógrado en Piscis: cuándo empieza y cómo nos afecta

Para la astrología, el tránsito de Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más observados del año. No se trata solo de fallas en mensajes o retrasos en viajes: es, sobre todo, un periodo de revisión profunda.

Mercurio comienza su movimiento retrógrado el 26 de febrero de 2026 a 22° de Piscis , hasta el 20 de marzo. Pero más allá de los datos duros, es de los fenómenos más “temidos”. Algunos afirman que es más fácil volverse irritable, desenfocado y propenso a los malos entendidos debido a que se lo asocia con el caos en la comunicación.

El astrólogo Waldo Casal explica en detalle cómo y por qué nos afecta tanto, y devela lo que todos queremos saber, cuáles serán los signos más afectados y los que vivirán un impacto moderado y hasta “positivo”.

"Este Mercurio Retrógrado se vive de manera intensa porque ocurre en Piscis, un signo asociado a la emoción, la intuición y los límites difusos. No se trata solo de errores mentales: se trata de confusión emocional, expectativas poco claras y mensajes que no siempre dicen lo que parecen decir”, explica Casal.

Y puntualiza: “No es un tránsito para avanzar rápido. Es un tránsito para detenerse, revisar y ordenar”.

Los signos más afectados

Impacto más fuerte: Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario (Sol y Ascendente)

Son los más sensibles a este Mercurio retrógrado. Confusión, replanteos, cambios de planes y revisión profunda de decisiones personales, laborales y vinculares. Todo pide tiempo y claridad.

Impacto emocional elevado: Cáncer y Escorpio (Sol y Ascendente)

Mayor permeabilidad emocional. Se activan recuerdos, vínculos del pasado y temas no resueltos. Necesidad de límites energéticos.

Impacto moderado pero activo: Aries y Leo (Sol y Ascendente)

Tensión entre impulso y realidad. Riesgo de reaccionar antes de comprender. Conviene frenar y revisar.

Impacto práctico y organizativo: Tauro, Libra, Capricornio y Acuario (Sol y Ascendente)

El tránsito no golpea de frente, pero exige atención en acuerdos, dinero, trabajo y organización cotidiana.

Qué trae Mercurio retrógrado en Piscis

Tal como expone Waldo Casal, este período en el que “Piscis amplifica la sensibilidad” y “Mercurio retrógrado obliga a verificar todo” es propicio para los siguientes escenarios:

Aumentan los malentendidos y las interpretaciones erróneas

Se mezclan intuición y fantasía

Reaparecen personas, conversaciones y temas del pasado

Se idealizan promesas o expectativas

La mente se dispersa si no hay orden interno

Impacto signo por signo

Aries

Revisión interna profunda. Cansancio mental y necesidad de bajar el ritmo. Evitar decisiones impulsivas.

Tauro

Revisión de amistades, proyectos y planes a futuro. Personas del pasado pueden reaparecer. No idealizar promesas.

Géminis

Uno de los más impactados. Cambios de planes laborales, confusión profesional y necesidad de revisar decisiones públicas.

Cáncer

Replanteo de creencias, estudios y proyectos personales. Se cuestiona el rumbo antes de avanzar.

Leo

Movimiento emocional intenso. Temas de control, apegos y recursos compartidos salen a la superficie.

Virgo

Confusión en vínculos, acuerdos y relaciones. Es clave no suponer y aclarar todo dos veces.

Libra

Reorganización de rutinas, trabajo y hábitos. Cambios de horarios y responsabilidades.

Escorpio

Alta sensibilidad emocional. Reaparición de historias del pasado. No forzar definiciones afectivas.

Sagitario

Revisión familiar y emocional. Temas del hogar y del pasado piden atención consciente.

Capricornio

Malentendidos en la comunicación diaria. Documentos y mensajes requieren doble chequeo.

Acuario

Revisión económica y de valores personales. Ajustes en ingresos y gastos.

Piscis

El signo más impactado. Revisión total de identidad, decisiones personales y rumbo vital. Confusión momentánea que pide paciencia.

La guía para atravesar Mercurio retrógrado

Qué evitar durante Mercurio retrógrado:

Firmar acuerdos sin revisar

Tomar decisiones impulsivas

Idealizar personas o promesas

Comprar tecnología sin respaldo

Dar por entendido lo que no fue aclarado

Reaccionar desde la emoción

Consejos útiles

Revisar fechas, datos y condiciones

Confirmar acuerdos por escrito

Escuchar más de lo que se habla

Ordenar agendas y prioridades

Retomar proyectos pendientes

Cuidar el descanso mental y emocional

Waldo Casal explica que este fenómeno “no viene a confundir por castigo”, sino que “viene a mostrar dónde falta claridad, límites y coherencia emocional”. Además, comparte una nota ideal para apuntar y asimilar: “Lo que se revise ahora evita errores más adelante. A veces, frenar es la única forma real de avanzar”.

Fuente: Gente, Waldo Casal.