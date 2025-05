Angel Solano campeón y Vitto Benvenutto subcampeón en el tercer Selectivo de Menores

La tercera fecha del Selectivo Nacional de Menores de APA (Asociación Pádel Argentino), que se llevó a cabo en Río Cuarto del jueves al domingo pasado, contó con la presencia de seis pergaminenses. Ellos fueron Vitto Benvenutto en la categoría Sub 12 A, Santiago Magro en Sub 16 A, Angel Solano en Sub 12 B, Alcaraz y Colángelo jugaron juntos en Sub 16 B y Escobena en Sub 18 B.