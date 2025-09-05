viernes 05 de septiembre de 2025
    • Luego de un invierno histórico, las lluvias se normalizarían en primavera

    El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para septiembre-noviembre muestra un horizonte de precipitaciones normales en las principales zonas agrícolas del país. En paralelo, las temperaturas se ubicarían por encima de los promedios históricos.

    5 de septiembre de 2025 - 12:55
    foto_inundacion

    El período septiembre-noviembre no solo abarca gran parte de la primavera, sino que también marca el inicio de la siembra de maíz y soja en Argentina. Por eso, el desempeño de las lluvias, tras un invierno récord en cantidad de agua, es un factor determinante para la planificación de los productores.

    El informe del SMN proyecta precipitaciones en niveles normales en las principales zonas agrícolas, lo que representa un alivio tras los excesos registrados en el invierno. En regiones como el centro y norte de Buenos Aires, donde los suelos están saturados, otro ciclo con lluvias abundantes podría complicar la situación, aunque siempre la disponibilidad de agua resulta más favorable que su escasez.

    En cuanto a la distribución regional, el pronóstico señala que en el NOA y Cuyo las lluvias tenderían a ubicarse entre valores normales o superiores a lo habitual. En el Litoral, la provincia de Buenos Aires y La Pampa se esperan precipitaciones normales, mientras que en la Patagonia podrían ser normales o inferiores a la media.

    En Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa no aparece una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia, lo que implica que, en esos casos, se debe considerar la estadística del trimestre y, en consecuencia, esperar un comportamiento cercano al promedio histórico.

    Temperaturas en ascenso

    La otra cara del pronóstico es la temperatura: la primavera asoma más calurosa que lo habitual, especialmente en el centro y sur del país. Según las proyecciones del SMN, la temperatura media sería superior a la normal en el centro y norte de Patagonia, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

    image

    En Cuyo, Córdoba, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia se espera un escenario de valores normales o superiores a lo normal. En tanto, en el norte del país —incluyendo NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones— el comportamiento sería cercano a la media histórica.

    Entre heladas y alertas por frío

    Más allá del escenario de mediano plazo, el presente sigue marcado por contrastes. Tras las intensas lluvias del último fin de semana, el ingreso de un frente frío provocó heladas en diversas zonas, incluso en el centro del país.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963922092388164021&partner=&hide_thread=false

    El SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en el noroeste bonaerense, oeste de Entre Ríos, nordeste de Santiago del Estero, nordeste de Santa Fe, gran parte de Chaco y Misiones, y toda la provincia de Corrientes.

    Sin embargo, "se termina la semana con temperaturas mínimas muy frías en todo el país. Los valores no superarán los 7 °C en el centro y sur argentino, y en algunos sectores del NEA se prevén entre 9 y 11 °C”, advirtió el organismo.

    Temas
