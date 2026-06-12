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    • DECILA: la apuesta de La Opinión para conectar oportunidades y potenciar el crecimiento de la comunidad

    El proyecto, liderado por Carla Agosti, fue presentado en el marco del 109° aniversario del diario y apunta a ordenar y acercar información que hoy llega dispersa a quienes la necesitan.

    12 de junio de 2026 - 16:34
    Lucas Marino Aguirre, Carla Agosti y Rocío Barreiro

    Lucas Marino Aguirre, Carla Agosti y Rocío Barreiro

    LAOPINION

    Durante su historia, La Opinión acompañó el crecimiento de Pergamino y la región. Ese recorrido tomó forma en DECILA: una plataforma orientada a conectar a personas, instituciones, organizaciones y empresas con oportunidades de formación, capacitación, empleo, eventos y programas de desarrollo que existen en la región pero que muchas veces no llegan a quienes podrían aprovecharlas.

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    Un problema concreto con una respuesta concreta

    El diagnóstico que da origen a DECILA es simple pero relevante: el ecosistema de oportunidades de la región es más rico de lo que parece, pero la información está dispersa, fragmentada y muchas veces inaccesible para quienes más la necesitan. Frente a esa realidad, La Opinión decidió dar un paso más allá de su rol tradicional como medio de comunicación y asumir un desafío: crear un espacio capaz de ordenar, conectar y acercar esas oportunidades a toda la comunidad en un solo lugar.

    El proyecto tomó forma con el liderazgo de Carla Agosti, quien condujo el desarrollo estratégico de la iniciativa desde sus primeras etapas. La propuesta no se limita a replicar información existente sino a construir un canal donde el conocimiento funcione como herramienta concreta: que abra puertas, genere conexiones de valor y acerque posibilidades reales de crecimiento a quienes las buscan.

    Una presentación con fecha simbólica

    DECILA fue presentada oficialmente en el marco del 109° aniversario de La Opinión, una elección que no fue casual. El momento buscó reflejar la continuidad entre una historia de compromiso con la comunidad y la decisión de seguir construyendo formas de acompañar su desarrollo. Más que una plataforma digital, DECILA representa una manera distinta de pensar la información: no solo como contenido que circula, sino como una herramienta capaz de abrir puertas y generar conexiones de valor.

    El proyecto está en marcha. Enstá disponible para toda la comunidad de Pergamino y la región.

    Más info en www.decila.ar

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