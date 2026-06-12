Axel Kicillof visitó Pergamino y entregó móviles para reforzar la seguridad

El gobernador Axel Kicillof manifestó la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención de delitos al hacer entrega de patrulleros.

Tal como se había anticipado días atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes Pergamino en el marco de una agenda oficial que tuvo como eje principal el fortalecimiento de la seguridad y la educación pública.

El mandatario provincial arribó acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la jefa de asesores, Cristina Alvarez Rodríguez y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, entre otros funcionarios, y encabezó la entrega de ocho nuevos patrulleros y diez motocicletas que pasarán a integrar la flota operativa destinada a las tareas de prevención y patrullaje en el distrito.

El acto, realizado en Parque España, reunió a autoridades provinciales, funcionarios locales, representantes de las fuerzas de seguridad y dirigentes de distintos sectores. Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los recursos destinados a la prevención del delito y a la mejora de la capacidad operativa de la Policía en el territorio bonaerense.

Los nuevos móviles permitirán ampliar la cobertura en distintos sectores de la ciudad y reforzar la presencia policial en las calles, una demanda permanente de la comunidad y uno de los principales desafíos en materia de seguridad.

Jardín De Infantes

La visita incluyó además una parada en el edificio del Jardín de Infantes Nº 926, donde Kicillof formalizó la inauguración de la nueva sede educativa. Si bien la obra ya había sido habilitada y puesta en funcionamiento con el inicio del ciclo lectivo de este año, en marzo pasado, el gobernador no había podido participar de aquella apertura, por lo que aprovechó su paso por Pergamino para concretar el acto protocolar.

La construcción del establecimiento fue financiada a través del Fondo Educativo y permitió dotar a la comunidad educativa de un espacio propio, moderno y adecuado para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

La presencia del mandatario provincial en Pergamino se enmarcó además en una recorrida por distintos municipios de la región, donde desarrolló otras actividades de gestión. Su llegada generó expectativa en el ámbito político local y confirmó una agenda que había comenzado a delinearse de manera extraoficial durante los últimos días.

Con la entrega de vehículos para la Policía y la formalización de una obra educativa ya concluida, la visita dejó dos señales concretas de la presencia provincial en el distrito, en áreas consideradas estratégicas como la seguridad y la educación.