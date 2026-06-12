Música, teatro, libros, baile y cine: una agenda en Pergamino para no quedarse en casa

Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria se presenta el espectáculo Experiencia Sabina.

Este viernes habrá música en L'Amour Café Bistrot con la cantante Verónica González y el pianista Adrián Charras que presentarán "Canciones de amor, de locura y de muerte", con la percusión de Christian Rodríguez.

Entretenimiento Steven Spielberg vuelve a mirar hacia las estrellas con El día de la revelación

Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

Este viernes, en el salón principal de Mojuper, será presentada la nueva novela del escritor pergaminense Eduardo Viti Correa, “Lo oscuro del agua”. La presentación estará a cargo del escritor Rafael Restaino, mientras que el músico Marcelo Busalachi aportará un acompañamiento artístico.

Espacio GAE

“Todo por ser titular”

Este viernes en Espacio GAE llega la comedia sobre la escuela “Todo por ser titular”. Pensada especialmente para docentes, auxiliares, directivos y trabajadores de la educación.

Guido 722, a las 21:00. Entrada general $20000; afiliados a gremios $18000; quienes adquieran tres entradas o más, $17000 cada una.

Galería ArteMás

Obraje

En la galería ArteMás se habilitó la muestra Obraje, de los artistas locales Miguel Vecino y Paulo Scarlato. La muestra propone un recorrido por obras, objetos y piezas concebidas como procesos abiertos, en permanente construcción y reflexión.

Echevarría 555. Miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artemas.pergamino

Cinema Pergamino

El día de la revelación

Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película El día de la revelación. Además, continúan en cartel Scary Movie 6, Backrooms: sin salida, Amos del universo y se anuncia la avant premiere de Toy Story 5 para el miércoles 17.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Florentino Teatro Bar

Rock y tango

Este fin de semana en Florentino Teatro Bar se podrá disfrutar de dos propuestas musicales. El viernes se presenta la banda Falta Justificada. El sábado Joaquín Medrán en guitarra y Luciana Lucero proponen el espectáculo de tango Cruel en el Cartel ($10000).

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al whatsApp 2477 554459.

El Yerta Club Cultural

Orquesta Compay y Sofía Viola

El Yerta Club Cultural anuncia las propuestas para este fin de semana. Este viernes se presenta Orquesta Compay con un repertorio de música cubana (anticipada a $15000). El sábado llega la cantora, compositora y multiinstrumentista Sofía Viola que festejará sus 20 años con la música (anticipada a $20000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable

Música y baile

Este viernes y el sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta Chelo, una magia diferente. El sábado animará la noche la agrupación Imperio Tropical. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes a las 21:30 y sábado a las 22:00. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

Don Pedro con Espinas

Vehivurú y Kimura, y Misa Ricotera

Este sábado se presentan en Don Pedro con Espinas las bandas Vehivurú y Kimura. El domingo las bandas Sorpresa en Shanghai y Héroes del Whisky harán la “Misa Ricatera” en homenaje a Indio Solari y Los redondos.

Alvear y el arroyo, sábado a las 22:00; domingo a las 20:00. Instagram: @don_pedro_com_espinas

Ritmo Club Resto Bar

Dominattack y La Willy Tanner

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: el viernes se desarrollará el festival Dominattack, con la participación de las bandas Rula Risa, Kavuz, GypsyRock y Blus. El sábado se presenta la banda local La Willy Tanner.

Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30; sábado a las 21:00; domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000.

Habemus Theatrum

Yo ya no

Este viernes en Habemus Theatrum sube a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. La obra cuenta con las actuaciones de Lorena Capriotti, Mariela Enrico, Andrea Venticinque y Yésica Lucero, además de la asistencia de dirección de Claudia Albana.

Jujuy 227, viernes a las 21:00. Anticipadas: 2477 451467.

Espacio Alt 75

Calivar Cuarteto

Este sábado en Espacio Alt 75 debuta Calivar Cuarteto, integrado por Mariano Musacchio en guitarra, Cecilia Manzoni en piano, Manuel Cortasa en bajo y José Temprana en cajón.

A las 21:00. Reservas al 2477 342383.

Club Centenario

Música y baile

Este sábado y domingo habrá música y baile en el Club Centenario. El sábado se podrá disfrutar del show en vivo de las agrupaciones La contra y Otra nota (anticipadas a $10000); el domingo se presentan Sergio Cejas, Banda Mambos, Martín y la Dorada y Marcos Alonso (damas gratis y caballeros $7000 hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2100-2198. Reservas para el sábado al whatsApp 2477597446.

Teatro Unión Ferroviaria

Exequiel Amaya y Orlando Vera Cruz

Este sábado en el Teatro Unión Ferroviaria compartirán escenario los folkloristas Exequiel Amaya y Orlando Vera Cruz.

Avenida Alsina 530, a las 19:00.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Tributo a Joan Manuel Serrat

Este domingo, Diego Friguglietti propone un tributo a Joan Manuel Serrat, acompañado por los músicos Nico Cualino en piano, Pepe Moran en percusión y Bernardo Ramallo en guitarra. Como artista invitado participará Mariela Garyulo.

Avenida Colón y Mitre, a las 20:00. Entradas a $15000 al 2477 365608.

Espacio GAE

Doctor Streamer

Este domingo se despide en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de Médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104.

Teatro Unión Ferroviaria

Experiencia Sabina

Este domingo en el Teatro Unión se presenta el espectáculo Experiencia Sabina, un homenaje musical al cantautor Joaquín Sabina.

Avenida Alsina 530, a las 21:00. Entradas en : www.articket.com.ar

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]