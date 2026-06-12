Alfonso Domenech: "Nos ilusionamos con volver a pelear el campeonato"

El campeón 2024 de la Clase 3 del TN pasó por LA OPINION Play para repasar su actualidad.

El segundo puesto conseguido el pasado domingo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata significó mucho más que un podio para Alfonso Domenech . Después de tres fechas consecutivas sin poder ver la bandera a cuadros, el piloto pergaminense volvió a sumar fuerte en la Clase 3 del Turismo Nacional , recuperó terreno en el campeonato y renovó la ilusión de repetir el título obtenido en 2024.

Al mando del Volkswagen Virtus que alista el Saturni Racing , el mismo conjunto con el que alcanzó la corona hace dos años, Domenech escaló hasta el sexto puesto del certamen y quedó a 61 puntos del líder (Facundo Chapur) cuando todavía resta más de la mitad de la temporada.

En una entrevista con el programa Fuera de Página , que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1 , el piloto analizó su presente en el TN, recordó la espectacular maniobra que protagonizó en La Plata y habló de sus aspiraciones para lo que resta del campeonato.

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Un podio que devolvió la confianza

El comienzo de año había sido ideal para el pergaminense con la victoria en la primera fecha disputada en Paraná. Sin embargo, luego llegaron tres abandonos consecutivos que complicaron sus aspiraciones y lo hicieron caer al puesto 12 en el campeonato.

“Nos vino muy bien este podio. Habíamos arrancado el año como se tenía que arrancar, ganando la primera fecha, y después en las siguientes tres tuvimos que abandonar. No tuvimos un buen funcionamiento y tampoco pudimos sumar puntos. Este resultado nos vino muy bien”, destacó.

La recuperación llegó en la quinta fecha en La Plata, aunque no fue un fin de semana sencillo. “Alfon” Domenech clasificó en el puesto 12 y recién encontró el camino en la serie del domingo. “Creo que la clave fue la serie. En clasificación estábamos rápidos, pero nos ubicamos duodécimos. En la serie pudimos avanzar hasta el segundo puesto y eso nos acomodó para largar entre los cinco mejores en la final”, explicó.

domenech otra del podio

La maniobra que sorprendió a todos

Más allá del resultado, el momento más comentado del fin de semana fue la espectacular maniobra con la que superó simultáneamente a Jorge Barrio y Agustín Canapino para saltar del cuarto al segundo lugar en la final. La acción ocurrió en la vuelta 15 y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del automovilismo.

“Ellos salieron a la par de la última curva, un poco desacomodados. Yo pude salir rápido a la recta, agarrar el viento de los dos autos y aprovechar para hacer la superación. Cuando dos autos vienen a la par se genera una turbulencia que los termina frenando y eso me permitió aprovechar la oportunidad”, relató.

Lejos de considerarla una maniobra improvisada, aseguró que la venía buscando desde vueltas anteriores. “Había agarrado aceite la vuelta anterior y había quedado un poco más lejos. Cuando vi que ellos venían toda la vuelta peleándose, estaba desesperado por llegar y aprovechar que se estaban molestando para intentar la maniobra. Por suerte se dio”.

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La ilusión de volver a pelear el título

El podio permitió que Domenech pasara del puesto 12 al sexto en el campeonato. Aunque la diferencia con la punta todavía es importante, el campeón vigente no pierde de vista el objetivo. “Nos ilusionamos. Cuando uno tiene un resultado así quiere más y te da motivación. Ya acomodamos un poco la situación. Estamos sextos y a 61 puntos, que es una carrera y pico de puntaje. Falta mucho campeonato y pueden pasar muchas cosas”, afirmó. Y agregó: “Creo que es fundamental llegar y sumar puntos para poder estar ahí”.

Consultado sobre los principales candidatos a la corona 2026, señaló a dos nombres por encima del resto. “Por lo que se mostró hasta ahora, los que veo más firmes son Agustín Canapino y Facundo Chapur. Los dos están muy fuertes y con las marcas que mejor están funcionando. Nosotros demostramos en esta carrera que podemos estar y que no hay que bajar los brazos”.

La mirada puesta en Termas

La próxima fecha se disputará el 5 de julio en Termas de Río Hondo. Aunque todavía quedan varias semanas por delante, Domenech adelantó que no realizarán nuevas pruebas. “No vamos a estar probando. En el año se pueden hacer tres pruebas y ya usamos una. Además, probar demanda presupuesto y no es fácil afrontarlo”, explicó.

La buena noticia para el equipo fue que el Virtus regresó sin daños luego del podio en La Plata: “Lo bueno es que el auto volvió sano. En las tres carreras anteriores vino muy golpeado y muchas veces entre carrera y carrera se trabaja más en reparar que en mejorar. Ahora pueden dedicarse a desarrollar cosas para seguir avanzando”.

“Obviamente queremos volver al TC”

Aunque este año decidió enfocarse exclusivamente en el Turismo Nacional, Domenech reconoció que mantiene intacto el deseo de regresar al Turismo Carretera, categoría en la que debutó en 2025. “Obviamente queremos volver. Nos costó muchos años llegar al TC y pudimos estar una temporada. La realidad es que requiere un presupuesto muy alto y hoy no llegamos para tener un auto competitivo”, señaló.

Y fue contundente al explicar por qué decidió dar un paso al costado en el TC. “Si tengo que correr para andar del puesto 30 para atrás, no lo disfruto. Prefiero no hacerlo. Si vuelvo, quiero hacerlo con un proyecto que me permita ser competitivo”.

El podio más especial

Entre todas las imágenes que dejó el fin de semana, hubo una que tuvo un significado especial para el piloto pergaminense: el festejo en el podio junto a sus hijos Lorenzo y Rocco. “Fue hermoso. ‘Lolo’ siempre quiere que subamos al podio y verlo contento con algo que a uno le gusta tanto es muy lindo. Poder compartirlo con ellos es especial. Ojalá sea siempre así”, expresó.

Mientras el Turismo Nacional se encamina hacia la mitad de la temporada, Alfonso Domenech vuelve a estar donde quiere estar: entre los protagonistas. Después de superar un tramo complicado del campeonato, el campeón 2024 recuperó confianza, volvió al podio y alimentó una ilusión que parecía lejana apenas unas semanas atrás.