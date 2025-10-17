La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con una edición histórica y un line-up explosivo

Llega en Noviembre la Fiesta de Disfraces al Autódromo de San Nicolás Diario El Norte

A menos de un mes de su realización, la Fiesta de Disfraces 2025 ya tiene todo listo para una edición que promete ser histórica. El sábado 15 de noviembre, el evento más multitudinario del país celebrará sus 25 años por primera vez fuera de Paraná, en el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, bajo el lema “Ser lo que queremos ser, donde sea”.

San Nicolás se prepara para convertirse en el nuevo epicentro de la diversión, con un predio amplio, moderno y seguro, seis accesos y estacionamiento para más de 3.500 vehículos. La producción 2025 apuesta a mayor tecnología, sustentabilidad e inclusión, manteniendo la esencia que hizo de esta fiesta un fenómeno cultural único.

Los artistas confirmados de las fiestas en su primera edición en San Nicolás El line-up combina figuras de la música urbana, electrónica y pop:

Luck Ra , el artista del momento, llega tras el éxito de su disco Qué Sed y su paso por La Voz Argentina.

La Joaqui , ícono del RKT y una de las referentes femeninas más convocantes del país.

Lauty Gram , la joven revelación del pop urbano, con un show lleno de energía y fusión de estilos.

Rafa Barrios y Manu Desrets, reconocidos DJs que aportarán el toque electrónico para cerrar la noche a puro ritmo. La Fiesta de Disfraces 2025 marca un nuevo capítulo en su historia, llevando su energía y espíritu libre a una nueva ciudad. Música, creatividad y disfraces se combinarán en una experiencia única que reafirma su lema: la fiesta evoluciona, pero su alma sigue intacta.

Compartí esta nota en redes sociales:





