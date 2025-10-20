Golpe al narcotráfico en Baradero: secuestran más de 4 kilos de cocaína y detienen a un hombre

lunes 20 de octubre de 2025
    20 de octubre de 2025 - 10:34
    La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás desbarató un punto de venta de estupefacientes en Baradero. El operativo incluyó un allanamiento en Barrio Urbano Residencial, donde secuestraron cocaína, armas y elementos utilizados para fraccionamiento.

    Allanamiento y secuestro de cocaína

    El procedimiento se realizó en un domicilio del Barrio Urbano Residencial luego de varios meses de investigación. En el lugar, los agentes secuestraron más de cuatro kilos de cocaína distribuidos en tres lotes y 18 bolsas.

    Además, dentro de un motor home ubicado en la propiedad, hallaron 134 envoltorios en una caja y 55 en otro recipiente. También incautaron una escopeta, elementos de corte y una balanza de precisión. Según estimaciones oficiales, el valor de la droga en el mercado ilegal supera los 27 mil dólares.

    Intervención judicial y detención

    El operativo se realizó bajo supervisión de la UFI N°1 Tematizada en drogas del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de la agente fiscal María Verónica Marcantonio.

    Como resultado, fue detenido un hombre que enfrentará cargos por tenencia de estupefacientes para comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades ordenaron allanamientos complementarios para avanzar en la desarticulación de la red.

