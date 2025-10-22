miércoles 22 de octubre de 2025
    • El rol ciudadano en el Juicio por Jurados en una interesante charla del Defensor General Pablo Santamarina

    En un formato participativo el magistrado reflexionó sobre el rol ciudadano en la Justicia y despejar mitos sobre el Juicio por Jurados.

    22 de octubre de 2025 - 16:47
    El defensor general Pablo Santamarina lideró la charla sobre juicio por jurados.

    El defensor general Pablo Santamarina lideró la charla sobre juicio por jurados.

    LA OPINION
    Gran cantidad de público acompañó la charla del defenso general Pablo Santamarina sobre Juicio por Jurados.

    Gran cantidad de público acompañó la charla del defenso general Pablo Santamarina sobre Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    El juez Guillermo Burrone participó de la charla de juicio por jurados junto al defensor general Pablo Santamarina.

    El juez Guillermo Burrone participó de la charla de juicio por jurados junto al defensor general Pablo Santamarina.

    LA OPINION
    Pablo Santamarina interactuó con el público que participó de la charla sobre Juicio por Jurados.

    Pablo Santamarina interactuó con el público que participó de la charla sobre Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    El fiscal general Mario Daniel Gómez participó de la charla brindando su visión del Juicio por Jurados y la importancia de la participación ciudadana.

    El fiscal general Mario Daniel Gómez participó de la charla brindando su visión del Juicio por Jurados y la importancia de la participación ciudadana.

    LA OPINION
    El auditorio de la Biblioteca Menéndez estuvo colmado de público.

    El auditorio de la Biblioteca Menéndez estuvo colmado de público.

    LA OPINION
    El público y el disertante lograron una interacción en la charla sobre Juicio por Jurados.

    El público y el disertante lograron una interacción en la charla sobre Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    Gran participación del público en la charla de Juicio por Jurados.

    Gran participación del público en la charla de Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    La importancia de la participación ciudadana en el Juicio por Jurados.

    La importancia de la participación ciudadana en el Juicio por Jurados.

    LA OPINION
    Santamarina abogó para que el público participe activamente del Juicio por Jurados.

    Santamarina abogó para que el público participe activamente del Juicio por Jurados.

    LA OPINION

    Con una convocatoria que superó el centenar de asistentes, se desarrolló en Pergamino la charla “El juicio por jurados: lo que sabemos, lo que no, y lo que deberíamos saber”, a cargo del Defensor General del Departamento Judicial Pergamino, doctor Pablo Santamarina.

    El encuentro fue organizado por la Fundación CRUP y contó con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en el marco de una serie de actividades orientadas a promover el diálogo y la transparencia entre la Justicia y la comunidad.

    La jornada se llevó a cabo en la Biblioteca Menéndez, que nuevamente abrió sus puertas para este tipo de iniciativas de formación y debate ciudadano. El auditorio se mostró colmado por profesionales del Derecho, docentes, estudiantes, funcionarios públicos y vecinos interesados en comprender en profundidad cómo funciona el Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires.

    Durante su exposición, el doctor Santamarina explicó los fundamentos constitucionales de este sistema, su aplicación en el ámbito bonaerense y los desafíos que presenta su implementación. A lo largo de la charla, invitó al público a participar activamente mediante preguntas y sondeos en tiempo real, un recurso que permitió identificar percepciones, dudas y mitos frecuentes en torno al tema.

    “El Juicio por Jurados es una herramienta esencial de participación ciudadana y de control democrático del Poder Judicial. Conocerlo y debatirlo es fortalecer nuestra democracia”, destacó Santamarina, quien remarcó además que la experiencia acumulada en los últimos años ha demostrado que los ciudadanos cumplen su rol con responsabilidad, seriedad y compromiso.

    Desde la Fundación CRUP, organizadora del encuentro, celebraron el éxito de la convocatoria y la respuesta del público. “Fue una charla altamente participativa, con un público muy comprometido en comprender el alcance del rol ciudadano en la administración de justicia”, expresaron desde la entidad, y agradecieron el acompañamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios, que auspicia y promueve este tipo de espacios de formación cívica.

    El Colegio de Magistrados de Pergamino también valoró la masiva asistencia y la interacción que se generó durante la charla. “La participación de la comunidad demuestra un interés genuino en entender cómo funciona la Justicia y cómo cada ciudadano puede ser parte de ella”, señalaron.

    La actividad concluyó con un intercambio abierto entre los presentes, donde se abordaron cuestiones prácticas relacionadas con la selección de jurados, el desarrollo de los juicios y el impacto de este sistema en la confianza pública hacia las instituciones judiciales.

    Tanto la Fundación CRUP como el Colegio de Magistrados reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo espacios de encuentro, reflexión y educación jurídica accesibles para toda la comunidad pergaminense.

    Juicio por jurados

    El Juicio por Jurados fue incorporado a la legislación bonaerense en 2013 y comenzó a aplicarse en los tribunales del Departamento Judicial Pergamino a partir de 2015. Desde entonces, se ha consolidado como un mecanismo que permite acercar la Justicia a la ciudadanía, garantizar mayor transparencia y fortalecer la legitimidad del sistema judicial.

