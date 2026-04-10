Allanamientos por drogas en Pergamino: secuestran cocaína, marihuana y dos millones de pesos en barrio Newbery

En los allanamientos por drogas en Pergamino: secuestraron cocaína, marihuana y más de $2 millones en barrio Jorge Newbery.

Varios allanamientos por drogas en Pergamino permitieron secuestrar más de 50 dosis de cocaína , marihuana , teléfonos y más de dos millones de pesos en barrio Jorge Newbery. Dos jóvenes fueron aprehendidos en el marco de una investigación por venta de estupefacientes y serán indagados por la Justicia.

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En la mañana de este viernes se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en el barrio Jorge Newbery de Pergamino, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que instruye la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.

La investigación se había iniciado en julio del año pasado a partir de sospechas vinculadas a la venta de droga al menudeo en distintos puntos del barrio. A lo largo de varios meses, los efectivos especializados desarrollaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y recolección de pruebas que permitieron acreditar la actividad ilícita.

Con esos elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, a cargo del juez Julio Caturla, la emisión de órdenes de allanamiento para tres domicilios señalados como puntos de comercialización. Las medidas fueron autorizadas y ejecutadas durante la mañana de este viernes.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron más de cincuenta envoltorios de cocaína fraccionados en dosis listas para la venta, una cantidad de marihuana, varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y más de dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilegal.

En los domicilios allanados, ubicados en la zona de Padre Berti y las vías del ex Ferrocarril Belgrano, fueron aprehendidos dos jóvenes —una mujer y un hombre, ambos de entre 20 y 25 años— quienes residían en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia.

Fuentes del caso indicaron que los detenidos serán indagados este sábado por la mañana bajo la imputación de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delitos contemplados en la Ley 23.737.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en función del análisis de los elementos secuestrados y el avance de las pericias sobre los dispositivos electrónicos incautados.