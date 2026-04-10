viernes 10 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Allanamientos por drogas en Pergamino: secuestran cocaína, marihuana y dos millones de pesos en barrio Newbery

    En los allanamientos incautaron cocaína, marihuana y dinero en el barrio Jorge Newbery y detuvieron a dos jóvenes investigados por venta de dosis de drogas.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de abril de 2026 - 19:06
    En los allanamientos por drogas en Pergamino: secuestraron cocaína, marihuana y más de $2 millones en barrio Jorge Newbery.

    En los allanamientos por drogas en Pergamino: secuestraron cocaína, marihuana y más de $2 millones en barrio Jorge Newbery.

    Varios allanamientos por drogas en Pergamino permitieron secuestrar más de 50 dosis de cocaína, marihuana, teléfonos y más de dos millones de pesos en barrio Jorge Newbery. Dos jóvenes fueron aprehendidos en el marco de una investigación por venta de estupefacientes y serán indagados por la Justicia.

    Lee además
    El amplio despliegue policial en las 512 Viviendas fue para dar con un sospechoso de participar de un tiroteo.

    Mega operativo policial en las 512 Viviendas: 14 allanamientos para capturar al prófugo de un tiroteo
    La condena de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 fue para la mujer de 45 años involucrada en la venta de dosis de cocaína al menudeo en su casa de calle Salta.

    Condenaron a la mujer de 45 años que vendía dosis de cocaína en la casa de calle Salta

    En la mañana de este viernes se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en el barrio Jorge Newbery de Pergamino, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que instruye la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.

    Los investigan desde el año pasado

    La investigación se había iniciado en julio del año pasado a partir de sospechas vinculadas a la venta de droga al menudeo en distintos puntos del barrio. A lo largo de varios meses, los efectivos especializados desarrollaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y recolección de pruebas que permitieron acreditar la actividad ilícita.

    Con esos elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, a cargo del juez Julio Caturla, la emisión de órdenes de allanamiento para tres domicilios señalados como puntos de comercialización. Las medidas fueron autorizadas y ejecutadas durante la mañana de este viernes.

    Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron más de cincuenta envoltorios de cocaína fraccionados en dosis listas para la venta, una cantidad de marihuana, varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y más de dos millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilegal.

    En los domicilios allanados, ubicados en la zona de Padre Berti y las vías del ex Ferrocarril Belgrano, fueron aprehendidos dos jóvenes —una mujer y un hombre, ambos de entre 20 y 25 años— quienes residían en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia.

    Fuentes del caso indicaron que los detenidos serán indagados este sábado por la mañana bajo la imputación de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delitos contemplados en la Ley 23.737.

    La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en función del análisis de los elementos secuestrados y el avance de las pericias sobre los dispositivos electrónicos incautados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mega operativo policial en las 512 Viviendas: 14 allanamientos para capturar al prófugo de un tiroteo

    Condenaron a la mujer de 45 años que vendía dosis de cocaína en la casa de calle Salta

    Declaró el ladrón baleado en el intento de asalto a la casa de una pareja de agentes de Policía Federal

    Se entregó en la Fiscalía el "Bebi", al estar cercado por los allanamientos de búsqueda por los tiroteos

    Detuvieron en Pergamino a dos integrantes de una banda acusada de estafar a jubilados con el cuento del tío

    Pergamino: avanza el juicio por jurados por abuso sexual intrafamiliar denunciado por una joven a su hermano

    Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

    Pergamino: buscan a un joven de 34 años desaparecido desde el domingo tras salir en auto rumbo a La Angelita

    Principio de incendio en la Clínica Pergamino: evacuaron terapia intensiva y actuaron los rescatistas

    Manoseó a una nena con autismo y lo condenaron a una pena de tres años

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El ladrón en su declaración complicó al cómplice del intento de robo en la casa de un matrimonio integrantes de la Policía Federal.

    Declaró el ladrón baleado en el intento de asalto a la casa de una pareja de agentes de Policía Federal

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La condena de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 fue para la mujer de 45 años involucrada en la venta de dosis de cocaína al menudeo en su casa de calle Salta.

    Condenaron a la mujer de 45 años que vendía dosis de cocaína en la casa de calle Salta
    El ladrón en su declaración complicó al cómplice del intento de robo en la casa de un matrimonio integrantes de la Policía Federal.

    Declaró el ladrón baleado en el intento de asalto a la casa de una pareja de agentes de Policía Federal

    En los allanamientos por drogas en Pergamino: secuestraron cocaína, marihuana y más de $2 millones en barrio Jorge Newbery.

    Allanamientos por drogas en Pergamino: secuestran cocaína, marihuana y dos millones de pesos en barrio Newbery

    Los Prague Chamber Soloists, una de las orquestas de cuerdas más prestigiosas y tradicionales de la República Checa, se presentarán el sábado 2 de mayo a las 20:30 h en el Teatro de San Nicolás.

    San Nicolás: Cultura Ternium presenta a los Prague Chamber Soloists con fin solidario

    La propuesta gratuita invita a niños, adolescentes y adultos a sumarse al ajedrez como herramienta de aprendizaje y recreación.

    San Pedro: La Casa de la Cultura abre inscripciones para un taller gratuito de ajedrez