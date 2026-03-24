Allanamiento en Rancagua: recuperaron una bicicleta robada ofrecida por Facebook y secuestraron otros rodados

Un allanamiento de urgencia realizado este lunes en la localidad de Rancagua permitió recuperar una bicicleta robada en Pergamino que estaba siendo ofrecida a la venta a través de redes sociales , en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía tras detectar publicaciones sospechosas en Facebook .

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La medida fue ordenada por el fiscal Daniel Aguilar, a cargo en forma subrogante de la Fiscalía 6, ante el riesgo de que el rodado fuera vendido o trasladado antes de concretar el procedimiento judicial.

La intervención se desarrolló luego de que investigadores reunieran evidencias sobre publicaciones digitales vinculadas con una bicicleta denunciada como sustraída meses atrás y cuya descripción coincidía plenamente con el rodado buscado.

El operativo fue ejecutado por integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL), quienes se trasladaron hasta una vivienda de Rancagua donde residirían personas vinculadas con la comercialización del vehículo.

Una casa con bicicletas de procedencia sospechosa

Durante el allanamiento, los uniformados recuperaron una bicicleta marca X-Terra / Raleigh, color negra, rojo, blanco y verde claro, rodado 29, correspondiente al rodado denunciado como robado en un domicilio de calle Irlanda al 1400 de Pergamino.

Ese hurto había ocurrido durante la madrugada del sábado 5 de julio del año pasado, cuando un vecino de 38 años dejó parcialmente abierta la galería delantera de su vivienda y, al regresar horas después junto a su esposa, constató que desconocidos habían ingresado al inmueble y sustraído la bicicleta junto con una campera negra.

Según constancias incorporadas a la investigación, cámaras de seguridad de un vecino registraron el ingreso de dos individuos a la propiedad, aunque en ese momento no fue posible establecer sus identidades.

El avance del expediente permitió ahora detectar que el mismo rodado aparecía ofrecido en redes sociales, circunstancia que aceleró la intervención judicial y derivó en el allanamiento urgente.

En la vivienda allanada se procedió además a la aprehensión de un joven de 18 años acusado en principio por el delito de encubrimiento, mientras se intenta establecer si también tuvo participación en el robo o si integraría un circuito de comercialización de bicicletas sustraídas.

Además de la bicicleta recuperada, la Policía secuestró otros tres rodados hallados en el domicilio: una bicicleta marca SLP roja rodado 29, una Fire Bird roja rodado 29 y otra Fire Bird rodado 29, debido a que los ocupantes de la casa no pudieron acreditar su propiedad.

Fuentes de la investigación indicaron que la sospecha principal apunta a que alguno de los moradores podría dedicarse a la venta ilegítima de bicicletas robadas, por lo que ahora se analiza si existen denuncias previas compatibles con los restantes rodados incautados.

La causa continúa con intervención de la Fiscalía mientras las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría Segunda de Pergamino por corresponder la jurisdicción policial de Rancagua.

Los investigadores no descartan que el procedimiento permita esclarecer otros hechos similares ocurridos en Pergamino y localidades cercanas, dado que la modalidad de ofrecer bicicletas robadas en redes sociales se ha reiterado en diversas causas recientes.