miércoles 22 de octubre de 2025
    • Allanamiento en Baradero: secuestran droga y detienen a tres personas

    En un operativo en calle Del Corro se incautaron drogas, dinero y celulares. Una persona sigue detenida mientras avanza la investigación.

    22 de octubre de 2025 - 13:15
    LAOPINION

    Un allanamiento realizado en un domicilio de la calle Del Corro, entre Juan XXIII y Facundo Quiroga, en Baradero, permitió el secuestro de drogas, dinero y diversos elementos vinculados a la venta ilegal de estupefacientes. El procedimiento fue encabezado por la UFI Nº 9, a cargo del fiscal Gómez, y contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

    Drogas y elementos secuestrados

    Según confirmó el fiscal, en el operativo fueron detenidas tres personas que residían en el lugar, de las cuales una permanece detenida bajo disposición judicial. En el registro del domicilio se incautaron aproximadamente 43 gramos de cocaína fraccionada para su venta, teléfonos celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

    El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima, que permitió reunir pruebas sobre presuntas actividades de comercialización de drogas en la zona.

    Investigación y trabajo conjunto

    “Se han dispuesto distintas medidas de investigación que derivaron en el secuestro de la droga fraccionada y otros elementos de interés”, explicó el fiscal Gómez en diálogo con medios locales.

    El funcionario judicial destacó además la colaboración de la Policía Federal en la ejecución del operativo: “Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con distintas fuerzas y en este caso pedimos su apoyo, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades”.

    Continuidad de la causa

    La causa continúa en etapa de investigación, mientras se evalúa la situación procesal de los tres involucrados y la posible existencia de vínculos con redes de distribución de drogas en la región. Las autoridades no descartan nuevos procedimientos derivados del mismo expediente.

