A una médica le sustrajeron la billetera del consultorio y realizaron compras con las tarjetas de crédito

La sospechosa utilizó la tarjeta de la médica para realizar compras en locales céntricos; donde la filmaron las cámaras de seguridad.

Una médica que atiende en los consultorios externos del Hospital San José de Pergamino fue víctima de un hecho delictivo mientras desarrollaba su labor asistencial.

En medio de una intensa jornada de atención en el consultorio y ante un importante flujo de pacientes, alguien aprovechó un momento de distracción para sustraerle la billetera que guardaba entre sus pertenencias.

Horas más tarde, la profesional advirtió que desconocidos habían realizado compras con sus tarjetas bancarias en distintos comercios del centro pergaminense, incluyendo supermercados, locales de indumentaria y otros negocios, por montos considerados significativos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nelson Mastorchio , de la Fiscalía N° 3, quien se encontraba de turno. El funcionario judicial dispuso un seguimiento de los movimientos bancarios y de las operaciones registradas con las tarjetas sustraídas. A partir de los horarios y lugares de las compras, personal de la fiscalía y de la policía se trasladó a los comercios involucrados y requirió las imágenes de las cámaras de seguridad.

Con ese material, los investigadores lograron identificar a una mujer que aparecía en distintos registros realizando las compras con las tarjetas de la médica. Con esos elementos, el fiscal Mastorchio solicitó un allanamiento de urgencia, por peligro en la demora, en el domicilio de la sospechosa.

El procedimiento se concretó en el mediodía de este jueves, con la participación de personal policial, y culminó con la aprehensión de la mujer y el secuestro de elementos de interés para la causa, que podrían vincularla con las operaciones investigadas.

Además, los investigadores buscan establecer si la sospechosa concurrió al Hospital San José el miércoles, día en que ocurrió el hurto, para determinar si fue la autora del robo de la billetera de la profesional de la salud.

La causa continúa bajo instrucción de la Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio y la coordinación de las actuaciones está a cargo de la instructora judicial María José Suárez.