El Torneo Pre Federal Bonaerense entra en su etapa final con el clásico Belgrano-Somisa como atractivo

Ultima fecha del Torneo Pre Federal con Regatas por el Final Four y clásico entre Belgrano y Somisa.

El Torneo Pre Federal Bonaerense este fin de semana disputará los últimos partidos de la fase regular, con siete encuentros hoy , dos el domingo y definiciones clave en los grupos . En el D, Regatas de San Nicolás , con el primer puesto asegurado , buscará el pase al Final Four , que tiene prácticamente en el bolsillo.

El equipo dirigido por Pablo Dastugue , ya clasificado a la Liga Federal 2026 y uno de los dos invictos del certamen junto a Somisa, visitará a Banco Provincia de La Plata , tercero y con lugar en el repechaje. Atenas , segundo en la zona, también aseguró su plaza en la próxima Liga Federal y cerrará su participación frente a La Emilia , mientras que Ciudad de Campana recibirá a Costa Brava de General Rodríguez .

En el Grupo B , el atractivo principal será el duelo nicoleño entre Belgrano y Somisa , que se enfrentarán mañana sábado a las 21 en el "Fortunato Bonelli" , con la punta en juego . Ambos equipos llegan con campañas sólidas y buscan posicionarse de la mejor manera de cara a la etapa final.

En tanto, en el Grupo A , la primera posición se definirá entre Los Indios y San Martín , ambos de Junín, que esta noche jugarán ante Defensores y Porteño de Chacabuco . En esta zona también resta definirse el orden del tercero y cuarto puesto, con ventaja para Defensores y Los Indios en caso de empate.

Por su parte, en el Grupo C, Riberas cerrará su participación el domingo ante Estudiantes de La Plata, líder del grupo, que aún sueña con ingresar al Final Four. El “Pincha” necesita una combinación de resultados y revertir la diferencia de goles que hoy lo deja detrás de Regatas.

Finalmente, el choque entre Platense y Sacachispas, en La Plata, definirá el tercer y cuarto lugar del grupo, mientras que el clásico de Zárate entre Independiente y Náutico completará la programación, ya sin impacto en la tabla.

Con los últimos resultados por disputarse, el Pre Federal Bonaerense se encamina a un cierre vibrante que definirá a los equipos que pelearán por el título en el Final Four y los repechajes rumbo a la Liga Federal 2026.