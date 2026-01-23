Allanamiento por drogas en barrio Otero: secuestraron más de cuatro kilos de cannabis y vinculan al morador

Los Policías secuestraron varias plantas de cannabis sativa, marihuana compactada y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los Policías secuestraron varias plantas de cannabis sativa, marihuana compactada y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Un allanamiento por la Ley de Drogas en el barrio Otero de Pergamino derivó en el secuestro de plantas de cannabis sativa y más de cuatro kilos de marihuana , tras una investigación iniciada por un conflicto vecinal. El morador de la vivienda quedó vinculado a una causa penal por tenencia de estupefacientes.

San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales

Allanaron una vivienda por el robo en la Escuela de barrio Belgrano y secuestran armas, drogas y dinero

El procedimiento se realizó durante la tarde de este viernes y estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, con apoyo de efectivos de la Jefatura Departamental y de la Comisaría Tercera.

La investigación se inició a partir de un conflicto vecinal que motivó la intervención policial. En ese contexto, los agentes pudieron constatar la presencia de varias plantas de cannabis sativa en el interior de una vivienda ubicada en calle 101 al 1500, dentro del barrio Otero.

Ante los elementos reunidos, el fiscal Juan Tomás Godoy , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de Pergamino, ordenó un allanamiento de urgencia en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.

Durante el operativo, los efectivos especializados secuestraron varias plantas de cannabis sativa, marihuana compactada y otros elementos considerados de interés para la investigación. Las pericias realizadas sobre el material incautado arrojaron resultado positivo, mientras que el pesaje del deshoje superó los cuatro kilos.

Finalizado el procedimiento, el funcionario judicial interviniente dispuso que el responsable de la vivienda fuera notificado de los derechos que le asisten y quedó imputado en la causa, mientras se avanza en la investigación para determinar si el cultivo estaba destinado a una posible comercialización del estupefaciente.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas procesales en función del análisis del material secuestrado y de los elementos incorporados al expediente.