sábado 18 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alivio de los padres de Catalina Maglio porque la niña salió de terapia intensiva

    El papá de Cata confirmó la noticia y expresó su alivio tras una semana de intensa atención médica. “Esto era lo que estábamos esperando”, expresó.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    18 de octubre de 2025 - 12:13
    Los padres de Catalina Maglio: Ángeles Del Valle y Javier Maglio en declaraciones para el video institucional del Hospital Garrahan.

    Los padres de Catalina Maglio: Ángeles Del Valle y Javier Maglio en declaraciones para el video institucional del Hospital Garrahan.

    CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO DEL HOSPITAL GARRAHAN Y FOTOMONTAJE CON IMAGEN DE CATALINA

    Catalina Maglio, la niña pergaminense de 10 años que sufrió gravísimas lesiones por la explosión de una maqueta durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, salió de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan y continúa su recuperación en una habitación común del centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires.

    Lee además
    Catalina Maglio requiere al menos 45 días de recuperación en el Hospital Garrahan.

    Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación
    Catalina Maglio.

    Catalina Maglio se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica

    La noticia fue confirmada este sábado a la mañana por su padre, Javier Maglio, quien manifestó su emoción y alivio tras una semana de enorme tensión:

    “Sí, sí, gracias a Dios. Anoche, inesperado porque no lo esperábamos, pero como a las siete u ocho de la tarde (del viernes 17 de octubre) la pasaron a una habitación. Esto es lo que estábamos esperando: que la nena se recupere favorablemente y salga de terapia, que era lo más importante”, expresó en diálogo con Diario La Opinión.

    El padre de Catalina contó que el pase a una sala común les permitió vivir un momento de tranquilidad luego de días de incertidumbre y agotamiento:

    “Vamos a aprovechar el fin de semana para descansar un poco, porque la verdad que venimos bastante cansados. Si todo sigue bien, entre lunes y martes seguramente vamos a hablar con los medios acá en Buenos Aires, porque ahora sí, con la nena fuera de terapia, podemos hacerlo con otra tranquilidad”, comentó.

    Agradecimiento a los profesionales de Pergamino y Buenos Aires

    Javier Maglio también aprovechó el contacto con La Opinión para expresar su gratitud hacia todos los equipos médicos que intervinieron desde el primer momento:

    “Queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó, a los médicos del Garrahan y también al Hospital San José de Pergamino, que se portó re-bien con nosotros. Todos hicieron un trabajo increíble y gracias a eso hoy Catalina está mejor”.

    Un avance clave en su recuperación

    Catalina fue derivada de urgencia al Hospital Garrahan en un vuelo sanitario el viernes 10 de octubre, luego de ser alcanzada por un objeto metálico que impactó en su rostro durante la explosión de una maqueta que simulaba la erupción de un volcán, en plena feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua.

    El fragmento penetró por el maxilar superior izquierdo y se alojó a escasos milímetros de la arteria carótida, generándole un traumatismo craneofacial de extrema gravedad. Fue intervenida durante más de once horas por un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas de siete áreas quirúrgicas, en una operación de alta complejidad que logró preservar su vida.

    El último parte médico del Hospital Garrahan confirmó que la niña “se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica”. Aunque continúa bajo seguimiento médico estricto, su salida de terapia intensiva representa un paso fundamental en el proceso de recuperación.

    Un mensaje de esperanza

    La historia de Catalina conmovió profundamente a la comunidad pergaminense, que desde el primer momento acompañó con muestras de apoyo y cadenas de oración a la familia Maglio. La noticia de su mejoría generó una ola de mensajes de alegría y esperanza.

    “Esto que pasó anoche era lo que estábamos esperando. Ahora tenemos que seguir con cuidado, pero con fe y con la tranquilidad de que Cata está mejor”, resumió Javier, antes de despedirse con el deseo de poder descansar unos días junto a su hija y su esposa, Ángeles, en el hospital.

    Temas
    Seguí leyendo

    Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación

    Catalina Maglio se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica

    Catalina Maglio salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común del Hospital Garrahan

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Cata continúa evolucionando: los médicos le retiraron el respirador y su estado muestra avances alentadores

    Viajar en crucero: una experiencia que redefine la forma de conocer el mundo

    Reacondicionan los terraplenes de la autopista de la ruta 8 cerca de Pergamino

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino

    Roberto Vitale, el entrenador que forjó 100 medallas y medio siglo de atletismo en Pergamino

    Con el sueño intacto, Douglas abre la serie ante Argentino de Monte Maíz

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Douglas Haig quiere dar otro paso en la Reválida luego de eliminar a Independiente de Chivilcoy.

    Con el sueño intacto, Douglas abre la serie ante Argentino de Monte Maíz

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la autopista la obra se extenderá durante los próximos días hasta alcanzar la nivelación definitiva del terraplén y su compactación final, etapa previa a las tareas de perfilado y reacondicionamiento de banquinas.

    Reacondicionan los terraplenes de la autopista de la ruta 8 cerca de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Sendos triunfos de Belgrano, Somisa y Regatas en el Torneo Pre Federal y van por el pase al Torneo Federal.

    Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

    Los padres de Catalina Maglio: Ángeles Del Valle y Javier Maglio en declaraciones para el video institucional del Hospital Garrahan.

    Alivio de los padres de Catalina Maglio porque la niña salió de terapia intensiva

    Sábado 18 de octubre - Versión PDF

    Rafael Restaino construye relatos que oscilan entre la ternura y la sátira política.
    Cultura

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino