Alivio de los padres de Catalina Maglio porque la niña salió de terapia intensiva

Los padres de Catalina Maglio: Ángeles Del Valle y Javier Maglio en declaraciones para el video institucional del Hospital Garrahan.

Catalina Maglio, la niña pergaminense de 10 años que sufrió gravísimas lesiones por la explosión de una maqueta durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, salió de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan y continúa su recuperación en una habitación común del centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada este sábado a la mañana por su padre, Javier Maglio, quien manifestó su emoción y alivio tras una semana de enorme tensión:

“Sí, sí, gracias a Dios. Anoche, inesperado porque no lo esperábamos, pero como a las siete u ocho de la tarde (del viernes 17 de octubre) la pasaron a una habitación. Esto es lo que estábamos esperando: que la nena se recupere favorablemente y salga de terapia, que era lo más importante”, expresó en diálogo con Diario La Opinión.

El padre de Catalina contó que el pase a una sala común les permitió vivir un momento de tranquilidad luego de días de incertidumbre y agotamiento:

“Vamos a aprovechar el fin de semana para descansar un poco, porque la verdad que venimos bastante cansados. Si todo sigue bien, entre lunes y martes seguramente vamos a hablar con los medios acá en Buenos Aires, porque ahora sí, con la nena fuera de terapia, podemos hacerlo con otra tranquilidad”, comentó.

Agradecimiento a los profesionales de Pergamino y Buenos Aires

Javier Maglio también aprovechó el contacto con La Opinión para expresar su gratitud hacia todos los equipos médicos que intervinieron desde el primer momento:

“Queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó, a los médicos del Garrahan y también al Hospital San José de Pergamino, que se portó re-bien con nosotros. Todos hicieron un trabajo increíble y gracias a eso hoy Catalina está mejor”.

Un avance clave en su recuperación

Catalina fue derivada de urgencia al Hospital Garrahan en un vuelo sanitario el viernes 10 de octubre, luego de ser alcanzada por un objeto metálico que impactó en su rostro durante la explosión de una maqueta que simulaba la erupción de un volcán, en plena feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua.

El fragmento penetró por el maxilar superior izquierdo y se alojó a escasos milímetros de la arteria carótida, generándole un traumatismo craneofacial de extrema gravedad. Fue intervenida durante más de once horas por un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas de siete áreas quirúrgicas, en una operación de alta complejidad que logró preservar su vida.

El último parte médico del Hospital Garrahan confirmó que la niña “se encuentra estable, respira por sus propios medios y tiene una buena evolución clínica”. Aunque continúa bajo seguimiento médico estricto, su salida de terapia intensiva representa un paso fundamental en el proceso de recuperación.

Un mensaje de esperanza

La historia de Catalina conmovió profundamente a la comunidad pergaminense, que desde el primer momento acompañó con muestras de apoyo y cadenas de oración a la familia Maglio. La noticia de su mejoría generó una ola de mensajes de alegría y esperanza.

“Esto que pasó anoche era lo que estábamos esperando. Ahora tenemos que seguir con cuidado, pero con fe y con la tranquilidad de que Cata está mejor”, resumió Javier, antes de despedirse con el deseo de poder descansar unos días junto a su hija y su esposa, Ángeles, en el hospital.