martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación

    Cata continúa internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Garrahan, donde se recupera lentamente de las graves lesiones sufridas durante la explosión ocurrida el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    14 de octubre de 2025 - 11:02
    Catalina Maglio requiere al menos 45 días de recuperación en el Hospital Garrahan.

    Catalina Maglio requiere al menos 45 días de recuperación en el Hospital Garrahan.

    LA OPINION

    Los familiares de Catalina Maglio, la niña de 10 años gravemente herida en la explosión registrada el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, difundieron un mensaje a través de las redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas y solicitar la colaboración de la comunidad, con el propósito de poder afrontar los costos que implica permanecer junto a su hija en Buenos Aires durante el extenso proceso de recuperación.

    Lee además
    paro docente: alto acatamiento en las escuelas de pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    La menor permanece internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, adonde fue trasladada de urgencia en la madrugada del viernes, horas después del siniestro ocurrido mientras se desarrollaba una demostración experimental de erupción volcánica en miniatura dentro de una maqueta, como parte de la feria de ciencias organizada por el establecimiento educativo.

    Desde entonces, sus padres acompañan de cerca la evolución de Catalina, quien continúa bajo pronóstico reservado, aunque en los últimos días presentó una leve mejoría que los médicos consideraron alentadora. “De recibir una de las peores noticias por su riesgo de vida a ver cómo va respondiendo su cuerpo día a día, es muchísimo”, expresaron sus familiares en el mensaje difundido públicamente.

    En el comunicado, la familia agradeció profundamente la rápida intervención de la médica y la ambulancia que asistieron a los heridos en Rancagua, la atención brindada en el Hospital San José de Pergamino, y el trabajo del equipo de especialistas del Hospital Garrahan, que continúa al frente del tratamiento de la niña. También hicieron extensivo el reconocimiento al Municipio de Pergamino por el acompañamiento y a todas las personas que, desde distintos lugares, enviaron mensajes, oraciones y muestras de afecto.

    “A todos les agradecemos de corazón por sus buenas energías y su apoyo constante a nuestra Cata”, señalaron.

    El último parte médico, difundido el lunes, indicó que la evolución clínica es favorable, aunque el proceso de curación demandará tiempo y cuidados intensivos. Los profesionales estiman que la niña deberá permanecer internada alrededor de 45 días, período durante el cual sus padres continuarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los gastos que ello implica.

    Por tal motivo, los familiares habilitaron una cuenta para quienes deseen colaborar con aportes voluntarios que ayuden a cubrir la estadía y los traslados.

    Los datos informados son los siguientes:

    Titular: Javier Maglio

    Alias: catalina.maglio

    CVU: 0000003100054102637497

    “Cada granito de arena será de gran ayuda para afrontar lo que se viene y acompañar a Cata en su recuperación”, expresaron finalmente, agradeciendo una vez más el apoyo de toda la comunidad pergaminense, que continúa movilizada y unida en torno al deseo común de ver a la niña de regreso en su hogar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil

    "Desafíos de la adolescencia": Lucas Raspall estará en Pergamino brindando una conferencia

    Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

    María Mendi: "Lo ocurrido fue un accidente y pido que no se hagan juicios apresurados", dijo una víctima

    La Celp continúa con trabajos preventivos y obras de refuerzo en distintos barrios

    En Pergamino, por un paro docente, este martes no habrá clases

    Douglas Haig ya tiene rival en la Tercera Etapa de la Reválida

    Alfonso Domenech fue cuarto en Rosario y volvió a los primeros planos del TN

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil