Los familiares de Catalina Maglio piden colaboración a la comunidad para acompañar su recuperación

Los familiares de Catalina Maglio, la niña de 10 años gravemente herida en la explosión registrada el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, difundieron un mensaje a través de las redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas y solicitar la colaboración de la comunidad, con el propósito de poder afrontar los costos que implica permanecer junto a su hija en Buenos Aires durante el extenso proceso de recuperación.

La menor permanece internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan , adonde fue trasladada de urgencia en la madrugada del viernes, horas después del siniestro ocurrido mientras se desarrollaba una demostración experimental de erupción volcánica en miniatura dentro de una maqueta, como parte de la feria de ciencias organizada por el establecimiento educativo.

Desde entonces, sus padres acompañan de cerca la evolución de Catalina, quien continúa bajo pronóstico reservado, aunque en los últimos días presentó una leve mejoría que los médicos consideraron alentadora. “De recibir una de las peores noticias por su riesgo de vida a ver cómo va respondiendo su cuerpo día a día, es muchísimo”, expresaron sus familiares en el mensaje difundido públicamente.

En el comunicado, la familia agradeció profundamente la rápida intervención de la médica y la ambulancia que asistieron a los heridos en Rancagua, la atención brindada en el Hospital San José de Pergamino, y el trabajo del equipo de especialistas del Hospital Garrahan, que continúa al frente del tratamiento de la niña. También hicieron extensivo el reconocimiento al Municipio de Pergamino por el acompañamiento y a todas las personas que, desde distintos lugares, enviaron mensajes, oraciones y muestras de afecto.

“A todos les agradecemos de corazón por sus buenas energías y su apoyo constante a nuestra Cata”, señalaron.

El último parte médico, difundido el lunes, indicó que la evolución clínica es favorable, aunque el proceso de curación demandará tiempo y cuidados intensivos. Los profesionales estiman que la niña deberá permanecer internada alrededor de 45 días, período durante el cual sus padres continuarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los gastos que ello implica.

Por tal motivo, los familiares habilitaron una cuenta para quienes deseen colaborar con aportes voluntarios que ayuden a cubrir la estadía y los traslados.

Los datos informados son los siguientes:

Titular: Javier Maglio

Alias: catalina.maglio

CVU: 0000003100054102637497

“Cada granito de arena será de gran ayuda para afrontar lo que se viene y acompañar a Cata en su recuperación”, expresaron finalmente, agradeciendo una vez más el apoyo de toda la comunidad pergaminense, que continúa movilizada y unida en torno al deseo común de ver a la niña de regreso en su hogar.