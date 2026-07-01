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    • Pergamino extendió el Plan de Alivio Fiscal para facilitar la regularización de deudas

    Para los contribuyentes de Pergamino es una buena medida la que adopta el Municipio en materia de Alivio Fiscal.

    1 de julio de 2026 - 16:18
    Pergamino confirmó estos nuevos tiempos para el Plan de Alivio Fiscal.

    Antes del cierre de la primera etapa del Plan de Alivio Fiscal 2026, la Municipalidad de Pergamino resolvió prorrogar la vigencia del Plan de Regularización de Deudas, una medida que busca brindar más tiempo a los contribuyentes para que puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias aprovechando importantes beneficios en la reducción de intereses y multas.

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    La decisión fue adoptada por la Dirección de Hacienda y Rentas y forma parte de la política fiscal impulsada por el municipio para facilitar la regularización de deudas, mejorar los niveles de cobrabilidad y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas accesibles para aquellos vecinos que, por diferentes motivos, mantienen obligaciones pendientes con la administración comunal.

    Alivio Fiscal en marcha

    De esta manera, continuará vigente la primera etapa del Plan de Regularización de Deudas 2026, que contempla importantes quitas sobre los recargos moratorios, permitiendo que los contribuyentes puedan cancelar sus obligaciones con condiciones más favorables que las habituales.

    El programa alcanza a distintas tasas y tributos municipales y establece descuentos diferenciados de acuerdo con la antigüedad de la deuda. En el caso de las obligaciones correspondientes al período 2024 en adelante, los beneficios llegan hasta un 60 por ciento de reducción sobre los intereses y multas. Para las deudas generadas desde 2022, la quita puede alcanzar hasta el 50 por ciento, mientras que para las obligaciones anteriores a ese año se mantiene un descuento de hasta el 30 por ciento sobre los recargos.

    Iniciativa fundamental

    Desde el área de Hacienda señalaron que el objetivo principal de esta iniciativa es acompañar a los vecinos en el cumplimiento de sus compromisos fiscales, ofreciendo condiciones que permitan normalizar la situación tributaria sin afrontar la totalidad de los intereses acumulados. Al mismo tiempo, el programa contribuye a fortalecer los recursos municipales destinados al financiamiento de los servicios públicos, las obras de infraestructura y las distintas prestaciones que brinda el Estado local.

    Las autoridades recordaron que mantener las tasas al día resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como el mantenimiento de calles, el alumbrado público, la recolección de residuos, la conservación de espacios verdes, el sistema de desagües, las tareas de higiene urbana y otras acciones que se desarrollan diariamente en distintos sectores de la ciudad.

    Asimismo, destacaron que este tipo de planes representan una oportunidad para quienes desean regularizar su situación fiscal y acceder nuevamente a la posibilidad de realizar diferentes trámites municipales sin inconvenientes derivados de la existencia de deudas pendientes.

    Cómo sumarte a este Plan

    Para adherirse al Plan de Regularización de Deudas, los interesados deberán concurrir de manera presencial al organismo correspondiente, según el tipo de obligación que necesiten regularizar. Quienes posean deudas por tasas municipales deberán dirigirse a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en Dorrego 654, donde la atención al público se realiza de lunes a viernes entre las 7.30 y las 13 horas.

    En tanto, aquellos contribuyentes cuyas obligaciones ya se encuentren en instancia de gestión judicial deberán presentarse en la Asesoría Letrada Municipal, que funciona en Florida 629, donde recibirán el asesoramiento necesario para formalizar el convenio de pago correspondiente.

    Por su parte, las personas que registren deudas vinculadas con Derechos de Cementerio deberán efectuar el trámite directamente en la administración del Cementerio Municipal.

    Desde el municipio remarcaron la importancia de aprovechar la prórroga de esta primera etapa del Plan de Alivio Fiscal 2026, ya que los beneficios vigentes representan una oportunidad para cancelar obligaciones con importantes descuentos sobre los intereses acumulados. Además, indicaron que quienes adhieran durante este período podrán acceder a condiciones más convenientes que las previstas para las etapas posteriores del programa, por lo que recomendaron no esperar hasta el último momento para iniciar el trámite.

    Con esta prórroga, la Municipalidad de Pergamino busca ampliar el alcance del plan y favorecer la adhesión de un mayor número de contribuyentes, promoviendo una mayor regularización tributaria y fortaleciendo la capacidad financiera del Estado local para continuar ejecutando obras, sosteniendo servicios y desarrollando políticas públicas en beneficio de toda la comunidad.

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