Ajedrez. Jóvenes nicoleños participaron de competencias en Pergamino

Los resultados fueron buenos para varios de los chicos que hacían su primer experiencia en el ámbito de competencia regional. En sub 10 Mateo Arias y Álvaro Lauría finalizaron cuartos, en sub 18 Uriel Córdoba resultó sexto lugar. En damas Uma Santillán en sub 14 terminó octava, y Lourdes Arias también finalizó octava, pero en sub 10. Todos los competidores recibieron medallas, tanto Uma como Lourdes además fueron las mejores damas en sus respectivas categorías y también fueron distinguidas por ese logro.