domingo 10 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

    Un hombre de 56 años fue aprehendido en San Nicolás por agredir y amenazar a su expareja. La víctima entregó voluntariamente una escopeta sin municiones.

    10 de agosto de 2025 - 12:15
    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    LaOpinion

    En la tarde del sábado, personal del Comando Patrullas recibió un llamado al 911, alertando sobre un episodio de violencia de género que se produjo en el interior de una vivienda del barrio Las Mellizas, en la zona norte de San Nicolás.

    Lee además
    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo
    Autoriza la Justicia a participar a Fuerza Patria en San Nicolás, pese al rechazo inicial.

    La Justicia habilitó la lista de Fuerza Patria en San Nicolás y Cecilia Comerio competirá en las elecciones

    Los efectivos se dirigieron a calle Nobel al 400 Bis, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 56 años acusado de amenazar verbalmente y golpear con los puños a su expareja de 52 años, provocándole lesiones leves.

    En la detención, entregaron un arma de fuego del agresor

    Durante el procedimiento, la víctima entregó voluntariamente una escopeta sin municiones, que fue secuestrada. La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para resguardar su integridad.

    Intervino la UFI N° 14, que dispuso el secuestro del arma, los recaudos legales correspondientes y notificó al detenido por lesiones leves agravadas y amenazas.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    La Justicia habilitó la lista de Fuerza Patria en San Nicolás y Cecilia Comerio competirá en las elecciones

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

    Accidente en el centro de San Nicolás entre moto y auto dejó dos jóvenes heridos leves

    San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

    Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

    San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada

    El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás.

    Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

    Domingo 10 de agosto - Versión PDF

    El coro Arte Nativo de la localidad de Conesa, bajo la dirección de Leandro Pericás.
    Cultura

    Concierto coral en la Casa Socorrense: música, encuentro y celebración comunitaria

    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    La avioneta que hace unos meses fue encontrada en un campo de General Gelly coincide con las zonas cercanas a Rosario donde hallaron aeronaves en nuestra región del norte bonaerense y sur santafesino.

    Hallan avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense y sospechan conexión con narcos rosarinos