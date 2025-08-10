Detenido un sujeto en San Nicolás por golpear y amenazar a su expareja en Barrio Las Mellizas

Detenido un sujeto y secuestro de un arma por Amenaza y Agresión en San Nicolás. LaOpinion

En la tarde del sábado, personal del Comando Patrullas recibió un llamado al 911, alertando sobre un episodio de violencia de género que se produjo en el interior de una vivienda del barrio Las Mellizas, en la zona norte de San Nicolás.

Los efectivos se dirigieron a calle Nobel al 400 Bis, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 56 años acusado de amenazar verbalmente y golpear con los puños a su expareja de 52 años, provocándole lesiones leves.

En la detención, entregaron un arma de fuego del agresor Durante el procedimiento, la víctima entregó voluntariamente una escopeta sin municiones, que fue secuestrada. La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para resguardar su integridad.

Intervino la UFI N° 14, que dispuso el secuestro del arma, los recaudos legales correspondientes y notificó al detenido por lesiones leves agravadas y amenazas.

