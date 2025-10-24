Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

Un accidente doméstico ocurrido en la mañana de este jueves movilizó a personal médico y policial hasta una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo , donde un hombre sufrió una caída desde la cubierta de la casa mientras realizaba trabajos de reparación.

El hecho se registró alrededor de las 11:00, cuando la víctima —que se encontraba efectuando tareas de mantenimiento en el techo del domicilio— perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable, golpeando contra el suelo. El impacto le provocó diversas lesiones, por lo que fue necesaria la asistencia médica inmediata.

Vecinos que escucharon el ruido alertaron al servicio de emergencias a través del 911, y en pocos minutos arribó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ) junto con efectivos policiales para brindar asistencia y resguardar la zona.

Los profesionales de salud estabilizaron al herido en el lugar y luego lo trasladaron en ambulancia al Hospital San José , donde fue ingresado de urgencia en la guardia de adultos para su atención y diagnóstico. Según las primeras informaciones, el hombre presentaba golpes de distinta consideración, aunque permanecía consciente al momento del traslado.

Accidente doméstico

El incidente se produjo en el marco de una jornada en la que vecinos de distintos sectores de la ciudad aprovecharon las condiciones climáticas favorables para realizar tareas de mantenimiento y reparación en sus viviendas. Desde los servicios de emergencia se reiteró la importancia de adoptar medidas de seguridad al trabajar en altura, utilizando escaleras firmes, calzado adecuado y elementos de protección personal, especialmente en superficies resbaladizas o inestables.

El episodio fue catalogado como un accidente doméstico, y no se registraron otras personas heridas. Personal policial del Comando de Patrullas colaboró en el procedimiento y en la toma de declaraciones a los testigos presentes.