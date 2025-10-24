Elecciones y espectáculos: el arte también tiene lugar este fin de semana en Pergamino

Este sábado vuelve a escena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua.

Este viernes, en el Teatro Unión Ferroviaria El Principito cobrará vida en una versión bilingüe: español y Lengua de Señas Argentina, por estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 5, próximos a egresar como profesores de sordos e hipoacúsicos. La propuesta es dirigida por la profesora Valeria Lavezzari, docente del instituto y directora del espacio “Alas”.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. Las entradas pueden adquirirse a través del Facebook de Alas Pergamino o en la boletería del teatro el día del evento, con un valor de 10.000 pesos.

Este viernes, en Ritmo Club Resto Bar, se presenta La Banda de la 15, una agrupación pergaminense nacida como un proyecto escolar en la Escuela de Educación Secundaria Nº 15, liderada por el docente y músico Hernán Digilio.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Anticipadas a $5000 al 2477-318000.

Bar del Roma

Javier Astrada y Orquesta Bien Porteña

Este viernes llega a Pergamino el cantor de tango Javier Astrada con sus Orquesta Bien Porteña para presentarse en Bar del Roma.

Peatonal San Nicolás 548, a las 20:30. Las entradas anticipadas, con cupos limitados, ya se encuentran a la venta en Bar Roma y tienen un valor de $10.000.

Diego Friguglietti y Noche ricotera

Este viernes en Florentino Teatro Bar se presentará Diego Friguglietti con una Noche para compartir Música, estará acompañado por Nico Cualino en producción general y piano y Tony Olivera en percusión (reservas: 2477 365608). El sábado se podrá disfrutar de una Noche ricotera con músicos invitados (Reservas: 2477 554459)

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30.

Arte textil

En ArteMás se habilitó la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones. Exponen 25 artistas bajo la curaduría está a cargo de Viviana Andrada.

Echevarría 555. La muestra se podrá visitar miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30, hasta el viernes 31 de octubre Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Ciclo de Cine Italiano

Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, continúa “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino. Este viernes se proyectará el film Manuele D’Amore (Las edades del amor – 2011).

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

El Yerta Club Cultural

2 Almas

Este viernes en El Yerta Club Cultural habrá música en vivo con 2 Almas (voz - guitarra – deep sounds). Fernanda Alcine, artista pergaminense invita a su concierto, una propuesta íntima de guitarra y voz, de covers nacionales, internacionales y canciones propias. Entrada general: $7000.

Estrada 1953, viernes y domingo a las 20:00; sábado a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Cinema Pergamino

Dos estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas: Good Boy y Angelo en el bosque mágico. Además, continúan cartel las películas Tron: Ares y Teléfono Negro 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Museo Municipal de Bellas Artes

Alborada

Este sábado se habilitará en el Museo Municipal de Bellas Artes la muestra colectiva Alborada, a cargo de los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

Avenida Alsina y Moreno, a las 19:30. Entrada libre y gratuita.

Casa de la Cultura

Muestra anual de Cascanueces

Este sábado Espacio de Arte Cascanueces hará su muestra anual en el año de su 30º aniversario. La presentación incluirá coreografías clásicas, neoclásicas y contemporáneas, además de adaptaciones de ballets de repertorio, con dirección de Florentina Pansecchi y la participación de las maestras Melany Guzmán y Carolina Muscillo.

General Paz 600, a las 19:30. Contacto es 2477 617498

Teatro Unión Ferroviaria

Coro Femenino

Este sábado en el Teatro Unión Ferroviaria se desarrollará un encuentro coral con motivo de conmemorarse el 10º aniversario del Coro Femenino Pergamino, que dirige el maestro Hugo Ramallo. Actuarán también el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, que dirigen las profesoras Mariana y Natalia Ramallo, y el Coro San José, bajo la dirección del maestro Agustín Cartabia.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. La entrada a $8000 se puede reservar a los números de Whatsapp 2477 533687 y 2477 456105 donde se indicará la forma de pago. Las localidades son numeradas.

Biblioteca Melchor Echagüe

Té Literario

Este sábado, en la Biblioteca Popular “Melchor Echagüe” de El Socorro se desarrollará un Té Literario con rondas de lectura, un homenaje a la escritora socorrense Sonia Pericich y la presentación de la novela Vecinos, del autor Piero de Vicari.

A las 16:30. Entrada libre y gratuita.

Habemus Theatrum

El mar de noche

Este sábado vuelve a escena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua, escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467. Las funciones continuarán los sábados 11, 18 y 25.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Luis Claudio y su banda; el sábado (de 19:30 a 0:00) vuelve la Banda Dinamita.

San Nicolás 44. El viernes a las 21:00 y sábado de 19:30 a 0:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Museo Municipal de Bellas Artes

Historias breves de gente común

Este domingo en el Museo Municipal de Bellas Artes vuelve a escena la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.

Avenida Alsina y Moreno, las 19:30.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]