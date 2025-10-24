viernes 24 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

    Los Perfiles Pergaminenses publicados en las ediciones dominicales del Diario están al alcance de los lectores para acceder a las vivencias de los protagonistas

    La Opinión OnLine | Alejandra Dandan
    Por Alejandra Dandan
    24 de octubre de 2025 - 16:58
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    LA OPINION
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    LA OPINION
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    LA OPINION
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    LA OPINION
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    LA OPINION

    ¿Quién cuenta la historia de una ciudad? ¿Quién es su gente? ¿Para qué sirve un archivo?

    Lee además
    En esta oportunidad, la Expo Vinos Pergamino se realizará en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

    Llega Expo Vinos Pergamino 2025: una noche egipcia de sabores, moda y música
    La colección de las entrevistas de Perfiles Pergaminenses cuenta con más de 1.200 publicaciones de la sección dominical del Diario LA OPINION.

    La Opinión presenta una herramienta de Google para recorrer más de tres décadas de "Perfiles Pergaminenses"

    Tiempo atrás escuché a Guillermo Baduy, director del diario La Opinión de Pergamino, hablar orgulloso de una sección histórica del diario: una colección de entrevistas descomunal realizada durante treinta años a las personas de más de 60 años de la ciudad. Todos los domingos, el diario publicaba una entrevista que reflejaba una historia de vida, y con ella, un fragmento de la historia de Pergamino.

    Con esa historia de historias, La Opinión lanzó ahora una fabulosa colección de documentos en un archivo de consulta pública, con ayuda de una herramienta de IA: PinPoint, y el acompañamiento de Argentina Tech Media Hub + ADIRA + Google News Initiative.

    Pero quiero agregar dos cosas. La colección, llamada Perfiles Pergaminenses, tiene un número de entrevistas que solo por eso ya es destacable: 1.245. Un gran volumen biográfico para contar la historia de un lugar.

    Una de esas historias es la entrevista a Abel Héctor Belyin, por ejemplo, que en determinado momento se puso a trabajar de fotógrafo para completar su salario. Abel sacaba fotos en los eventos de Pergamino y se transformó en el fotógrafo de sociales de la ciudad, especialmente de los casamientos. ¿Pero cuál fue su secreto? Lo cuenta en la nota. Dice que a cada una de las novias les regalaba una orquídea.

    Su textual:

    “Siempre tuve empeño de trabajar. Gané buen dinero con la fotografía, me fue muy bien con una insignificancia: entregar una rosa, una orquídea, a la novia cuando salía de la iglesia.”

    El archivo:

    perfiles-pergaminenses-abel-belyin

    Ese es uno de los valores de la herramienta: el archivo. Ir a buscar testimonios memorables, textuales poco trabajados. Un rescate de historias que de otra manera difícilmente volverían a ser leídas. El otro elemento es la memoria: el valor como colección viva para las familias y como acervo para investigadores, académicos, periodistas y ciudadanos.

    Y una última cosa. Como señalaron otros artículos, PinPoint permite interactuar con las colecciones. ¿Cuáles son los habitantes de Pergamino que estuvieron vivos el 17 de octubre de 1945? ¿Qué historias cuentan? ¿Podrías darme tres textuales —dos de hombres y uno de una mujer—? ¿Cuáles son las mujeres entrevistadas? ¿En qué orden cronológico aparecen?

    Esas son solo algunas de las preguntas que la gente de la ciudad también puede hacerle al archivo para explorar la colección.

    Luego está el maravilloso trabajo de Alfonso Godoy, periodista del diario, que compiló, cargó y rescató cada una de las notas.

    Pero ahora llega el turno de la gente de Pergamino: ¿Qué le van a preguntar a esta fantástica colección?

    ¡Felicitaciones, equipo! Y Pergamino, bienvenidos al archivo.

    Acceso a la colección de La Opinión

    La colección completa puede consultarse desde el portal https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=38ec941327e70066&utm_source=collection_publish_link

    Temas
    Seguí leyendo

    Llega Expo Vinos Pergamino 2025: una noche egipcia de sabores, moda y música

    La Opinión presenta una herramienta de Google para recorrer más de tres décadas de "Perfiles Pergaminenses"

    "El Principito" en lengua de señas: una obra que une mundos en el escenario del Teatro Unión Ferroviaria

    Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"

    Día del Seguro: en Argentina prevalece una baja conciencia baja pero los desafíos son altos

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    La Justicia resolvió con criterio en la causa Román Gutiérrez

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías

    Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    Elecciones y espectáculos: el arte también tiene lugar este fin de semana en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Abonos líquidos, el fermentado que impulsa la agricultura a pequeña escala

    Abonos líquidos, el fermentado que impulsa la agricultura a pequeña escala
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

    El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    La Policía y el Same asistieron a las personas que protagonizaron el choque.

    Un hombre resultó fracturado tras el choque de dos motos en avenida Ameghino y Maipú

    Los rescatistas extinguieron las llamas que se expandieron en la maquinaria vial.

    Rescatistas sofocaron el incendio de una retroexcavadora en un depósito de una empresa de movimientos de suelo