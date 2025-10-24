Llega Expo Vinos Pergamino 2025: una noche egipcia de sabores, moda y música

En esta oportunidad, la Expo Vinos Pergamino se realizará en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Lo que comenzó como una pequeña degustación de vinos hoy es una de las fiestas más esperadas del calendario social pergaminense. Expo Vinos Pergamino vuelve este sábado 8 de noviembre con su cuarta edición a gran escala, en el predio de la cancha de rugby del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, con una propuesta que combina vino, moda, gastronomía y espectáculos en vivo.

“El proyecto nació como una degustación chica, pero con el paso del tiempo la convocatoria fue creciendo hasta que llegamos a vender 1.500 entradas”, contó a LA OPINIÓN Juanchi Sinelli, uno de los organizadores del evento. “Ahí hicimos el clic y decidimos apostar a una edición grande, que hoy ya tiene su público y su identidad”.

El acceso al evento tiene un valor de $40.000 e incluye una copa para realizar degustaciones ilimitadas de vinos de más de 35 bodegas —con más de 150 etiquetas—, muchas de ellas presentes por primera vez en la ciudad.

Este año, la temática será Egipto, con una puesta en escena sorprendente. “Queremos que la gente llegue y no pueda creer lo que ve. Si vos hacés siempre el evento en el mismo lugar y con lo mismo, se vuelve previsible. Por eso renovamos el escenario y la propuesta cada año”, señaló Sinelli.

Además de los stands de vino, habrá opciones para quienes no consumen alcohol, como fernet, gin, licores y vermut.

Uno de los momentos más esperados será el desfile de moda, que estará conducido por Cristian Sancho y Celeste Muriega, junto a la diseñadora de Minna Kazzira, encargada del desfile temático inspirado en la cultura egipcia.

“Van a hacer la apertura del desfile y también van a estar compartiendo con la gente, bailando, disfrutando. Queremos que todos se sientan parte del espectáculo”, adelantó Sinelli.

También participará Leticia Di Trento, presentando su nueva colección, en una pasarela que promete fusionar glamour, arte y diversión.

Gastronomía, arte y buena música

El evento comenzará a las 20:30 horas y contará con un patio gastronómico con diversas propuestas: carnes, pizzas, pastas, pescados, menúes vegetarianos y para celíacos.

Durante toda la noche habrá intervenciones artísticas y un cierre musical de alto nivel: la banda Suena mi Cumbia y el DJ Gonzalo Gorvalán serán los encargados de musicalizar la velada.

“El vino termina siendo una excusa para encontrarse, pasar un lindo momento, disfrutar de un evento diferente. Hay mucha gente que ni siquiera toma alcohol, pero viene igual, porque es una experiencia completa”, explicó Sinelli.

Transporte gratuito y puntos de venta

Para facilitar el acceso, La Nueva Perla ofrecerá traslados gratuitos de ida y vuelta, con puntos de encuentro en la Plaza San José y el Parque Belgrano.

Las entradas pueden adquirirse en:

*Boutique Wine (Av. Yrigoyen 1019)

*Bar Elvira (Florida 857)

*A través de Instagram: @expovinospergamino, @boutique_wine y @cafebar_elvira

Una invitación a disfrutar

Con una combinación perfecta entre buen vino, moda, arte y música, la Expo Vinos Pergamino 2025 se consolida como uno de los eventos más atractivos de la región.

“Cada edición nos sorprende un poco más. Lo que empezó como una reunión de amantes del vino, hoy es una fiesta para todos”, resumió Sinelli. “Queremos que la gente venga, disfrute, y se lleve una experiencia inolvidable”.