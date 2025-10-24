viernes 24 de octubre de 2025
    • Llega Expo Vinos Pergamino 2025: una noche egipcia de sabores, moda y música

    La edición 2025 de la Expo Vinos Pergamino será el sábado 8 de noviembre en el predio de rugby del Club Gimnasia y Esgrima. Más de 35 bodegas estarán presentes.

    24 de octubre de 2025 - 15:06
    En esta oportunidad, la Expo Vinos Pergamino se realizará en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

    En esta oportunidad, la Expo Vinos Pergamino se realizará en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

    JUANCHI SINELLI

    Lo que comenzó como una pequeña degustación de vinos hoy es una de las fiestas más esperadas del calendario social pergaminense. Expo Vinos Pergamino vuelve este sábado 8 de noviembre con su cuarta edición a gran escala, en el predio de la cancha de rugby del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, con una propuesta que combina vino, moda, gastronomía y espectáculos en vivo.

    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

    El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas
    El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    “El proyecto nació como una degustación chica, pero con el paso del tiempo la convocatoria fue creciendo hasta que llegamos a vender 1.500 entradas”, contó a LA OPINIÓN Juanchi Sinelli, uno de los organizadores del evento. “Ahí hicimos el clic y decidimos apostar a una edición grande, que hoy ya tiene su público y su identidad”.

    Expo Vinos 2
    Los hermanos Sinelli, de Boutique Wine.

    Los hermanos Sinelli, de Boutique Wine.

    Degustaciones, shows y una ambientación egipcia

    El acceso al evento tiene un valor de $40.000 e incluye una copa para realizar degustaciones ilimitadas de vinos de más de 35 bodegas —con más de 150 etiquetas—, muchas de ellas presentes por primera vez en la ciudad.

    Este año, la temática será Egipto, con una puesta en escena sorprendente. “Queremos que la gente llegue y no pueda creer lo que ve. Si vos hacés siempre el evento en el mismo lugar y con lo mismo, se vuelve previsible. Por eso renovamos el escenario y la propuesta cada año”, señaló Sinelli.

    Además de los stands de vino, habrá opciones para quienes no consumen alcohol, como fernet, gin, licores y vermut.

    Cristian Sancho y Celeste Muriega, presentes

    Uno de los momentos más esperados será el desfile de moda, que estará conducido por Cristian Sancho y Celeste Muriega, junto a la diseñadora de Minna Kazzira, encargada del desfile temático inspirado en la cultura egipcia.

    “Van a hacer la apertura del desfile y también van a estar compartiendo con la gente, bailando, disfrutando. Queremos que todos se sientan parte del espectáculo”, adelantó Sinelli.

    También participará Leticia Di Trento, presentando su nueva colección, en una pasarela que promete fusionar glamour, arte y diversión.

    Gastronomía, arte y buena música

    El evento comenzará a las 20:30 horas y contará con un patio gastronómico con diversas propuestas: carnes, pizzas, pastas, pescados, menúes vegetarianos y para celíacos.

    Durante toda la noche habrá intervenciones artísticas y un cierre musical de alto nivel: la banda Suena mi Cumbia y el DJ Gonzalo Gorvalán serán los encargados de musicalizar la velada.

    “El vino termina siendo una excusa para encontrarse, pasar un lindo momento, disfrutar de un evento diferente. Hay mucha gente que ni siquiera toma alcohol, pero viene igual, porque es una experiencia completa”, explicó Sinelli.

    Transporte gratuito y puntos de venta

    Para facilitar el acceso, La Nueva Perla ofrecerá traslados gratuitos de ida y vuelta, con puntos de encuentro en la Plaza San José y el Parque Belgrano.

    Las entradas pueden adquirirse en:

    *Boutique Wine (Av. Yrigoyen 1019)

    *Bar Elvira (Florida 857)

    *A través de Instagram: @expovinospergamino, @boutique_wine y @cafebar_elvira

    Una invitación a disfrutar

    Con una combinación perfecta entre buen vino, moda, arte y música, la Expo Vinos Pergamino 2025 se consolida como uno de los eventos más atractivos de la región.

    “Cada edición nos sorprende un poco más. Lo que empezó como una reunión de amantes del vino, hoy es una fiesta para todos”, resumió Sinelli. “Queremos que la gente venga, disfrute, y se lleve una experiencia inolvidable”.

    El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    La Justicia resolvió con criterio en la causa Román Gutiérrez

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías

    Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    Elecciones y espectáculos: el arte también tiene lugar este fin de semana en Pergamino

    Héroes insólitos en Cinema Pergamino: un perro contra el mal y un niño en el bosque

    La Opinión presenta una herramienta de Google para recorrer más de tres décadas de "Perfiles Pergaminenses"

    Racing va por su primer triunfo en el Torneo Regional Amateur

    Comu y Argentino se enfrentan en un partido decisivo en el Pre Federal

    El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    Abonos líquidos, el fermentado que impulsa la agricultura a pequeña escala

    Abonos líquidos, el fermentado que impulsa la agricultura a pequeña escala
    La sección Perfiles Pergaminenses se publica en forma ininterrumpida desde hace 30 años y están recopiladas en una herramienta digital que permite recorrerla interactivamente para conocer historias de integrantes de la comunidad.

    El archivo de la gente: La Opinión pone en línea su fabulosa colección de entrevistas históricas

    El hombre se encontraba realizando una reparación en el techo cuando cayó accidentalmente desde la cubierta de la casa.

    Accidente doméstico: un hombre resultó herido al caer del techo de una vivienda en calle Monteagudo

    La Policía y el Same asistieron a las personas que protagonizaron el choque.

    Un hombre resultó fracturado tras el choque de dos motos en avenida Ameghino y Maipú

    Los rescatistas extinguieron las llamas que se expandieron en la maquinaria vial.

    Rescatistas sofocaron el incendio de una retroexcavadora en un depósito de una empresa de movimientos de suelo