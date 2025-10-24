viernes 24 de octubre de 2025
    • Pergamino reconoció a sus representantes en las finales de los Juegos Bonaerenses

    La Municipalidad de Pergamino homenajeó a los integrantes de la delegación local que compitieron en Mar del Plata. El intendente destacó el esfuerzo, la dedicación y el espíritu solidario de la delegación.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    24 de octubre de 2025 - 14:14
    Autoridades municipales, entrenadores, deportistas y artistas participaron del acto de reconocimiento.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    En una emotiva ceremonia realizada en la tarde-noche del jueves en el Museo Municipal de Bellas Artes, la Municipalidad de Pergamino homenajeó a los integrantes de la delegación local que participó en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, desarrolladas en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

    El encuentro reunió a jóvenes, adultos mayores y deportistas con discapacidad que formaron parte de la nutrida comitiva pergaminense -400 representantes- y que regresaron con una cosecha de 35 medallas: 10 de oro, 12 de plata y 13 de bronce, ubicando a Pergamino en el 18° puesto entre los 135 municipios de la provincia.

    El intendente Javier Martínez encabezó el acto y destacó “la labor de las escuelas municipales de Atletismo y Deporte Adaptado, así como el compromiso de jóvenes y adultos que se preparan todo el año para este momento”.

    “El deporte forma parte de nuestra formación: nos hace compañeros, amigos y solidarios. Vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más los chicos que se sumen a los Juegos Bonaerenses, para que Pergamino siga obteniendo medallas de deporte y de cultura. Porque cada uno de los que nos representa en la final, son nuestro orgullo”, remarcó el jefe comunal.

    El evento comenzó con la presentación de las dos parejas de danzas folklóricas que compitieron en Mar del Plata -una de ellas ganadora de la medalla de bronce-, seguida por una mención especial al deportista Felipe Crusat, medalla de oro en boccia. Luego se realizó la entrega de medallas y reconocimientos a todos los competidores pergaminenses, sin distinción de resultados, en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y excelente comportamiento dentro y fuera de las competencias.

    Reconocimiento 2

    Una actuación destacada

    La delegación local vivió una intensa semana de competencia en las finales provinciales, donde Pergamino se consolidó entre los protagonistas. Los representantes locales se destacaron en disciplinas deportivas y culturales, en categorías juveniles, de adultos mayores y de personas con discapacidad.

    Desde el Municipio resaltaron no solo los logros deportivos, sino también el valor humano y social de esta experiencia, que promueve la convivencia, el respeto y la integración entre participantes de toda la provincia. Los familiares, entrenadores y vecinos acompañaron con orgullo a los homenajeados, quienes dejaron el nombre de Pergamino en lo más alto del deporte bonaerense.

