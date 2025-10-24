viernes 24 de octubre de 2025
    • Racing va por su primer triunfo en el Torneo Regional Amateur

    El Bohemio enfrentará a las 21:00 en el “Carlos Morales” a Argentino de Rojas por la segunda fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    24 de octubre de 2025 - 06:30
    Racing buscará hacerse fuerte en el estadio “Carlos Morales” frente a Argentino de Rojas.

    Racing buscará hacerse fuerte en el estadio “Carlos Morales” frente a Argentino de Rojas.

    FLORENCIA DE LECUBARRI

    Este viernes, desde las 21:00, Racing de Pergamino vivirá su estreno como local en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, cuando reciba en el estadio “Carlos Morales” a Argentino de Rojas, en el partido que completará la segunda fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. El encuentro será dirigido por Lautaro Martín, con la asistencia de Joel Rivero y Emanuel Herrera, todos de Junín.

    Con el objetivo de sumar su primer triunfo en el certamen que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A, el Bohemio sabe que este compromiso será clave para empezar a marcar el rumbo en una zona que ya mostró lo competitivo que será.

    Debutó con un empate

    Racing viene de igualar sin goles el domingo pasado frente a Juventud en el “Carlos Grondona”, en un duelo pergaminense que marcó el arranque del grupo para los representantes de la Liga y que, si bien no tuvo emociones en el marcador, dejó buenas sensaciones en el equipo dirigido por Eugenio Carranza. El “Bohemio” se mostró competitivo y sólido ante el “Celeste”, aunque le faltó profundidad en los metros finales para desequilibrar.

    Tras el debut sin goles ante el “Celeste”, Carranza analizó: “Considero que fue un partido típico de Regional, se notó el cambio en cuanto a la exigencia del partido. El encuentro fue muy friccionado, sobre todo en la media cancha. Destaco la intensidad del equipo sostenida durante los 90 minutos de juego, la actitud de la defensa y resalto que terminamos con el arco en cero”.

    Además, el DT agregó: “Siendo autocrítico fuimos de menor a mayor sin ser gravitantes en los últimos metros lo que deriva en no haber tenido tantas llegadas claras. El balance de este primer encuentro es positivo: son en su mayoría jugadores jóvenes, algunos se han incorporado recientemente, pero me dejan muy buena sensación de cara a lo que viene. Tenemos mucho por hacer. Nada que no se pueda lograr con el trabajo semanal”.

    De cara a esta segunda presentación en el Regional Federal Amateur, Racing intentará aprovechar su localía. Con un estadio que promete buena concurrencia, y con el respaldo de su actualidad en el torneo local (es líder de la Zona 1 y campeón 2024 de la Liga de Fútbol de Pergamino), el equipo llega con confianza. Para afrontar esta competencia, Racing reforzó su plantel con Jeremías Cejas, Tiago Morales, Bruno Sarmiento, Simón Fiorito y Francisco Ponce, además de los ecuatorianos Jostin Mendoza y Alex Hernández.

    Argentino llega como líder

    Del otro lado estará Argentino de Rojas, que viene de ganar en su debut por 2 a 0 ante Defensores de Salto. En ese encuentro, jugado como local, el equipo dirigido por Iván Damonte se vio favorecido por la expulsión de Brian Cabrera en el cierre del primer tiempo, y dominó ampliamente el complemento.

    El gol que rompió el marcador fue una joya de Dante Ravagnan, quien aprovechó los espacios para sacar un potente remate que venció al arquero. Más tarde, el juvenil Santiago Rizzi, uno de los debutantes rojenses, firmó el segundo con una gran corrida desde la mitad de cancha, en un equipo que supo capitalizar la superioridad numérica. Defensores, que sufrió una segunda expulsión (Altamirano), nunca pudo reaccionar.

    Con ese triunfo, Argentino de Rojas llega como único líder de la Zona 9 y buscará en Pergamino al menos sostener la cima. No será un partido fácil para los de Rojas, que ahora deberán jugar de visitante y enfrentar a un Racing que se hace fuerte en su casa.

