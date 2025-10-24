La Opinión presenta una herramienta de Google para recorrer más de tres décadas de "Perfiles Pergaminenses"

La colección de las entrevistas de Perfiles Pergaminenses cuenta con más de 1.200 publicaciones de la sección dominical del Diario LA OPINION.

La Opinión incorporó una herramienta tecnológica para poner en valor una de sus secciones más emblemáticas: “Perfiles Pergaminenses” , el espacio que cada domingo, desde hace más de 30 años e ininterrumpidamente, convoca y reúne a vecinos en torno al relato de sus historias de vida y pone en valor sus testimonios, haciéndolos protagonistas de la vida de la comunidad.

A través de la plataforma PinPoint, desarrollada por Google para periodistas y medios de comunicación, los lectores podrán ahora explorar en formato digital más de 1.200 entrevistas a mujeres y hombres que dejaron su huella en la vida social, cultural, deportiva, educativa y laboral de Pergamino .

La nueva herramienta, disponible en laopinionline.ar, permite acceder a la colección completa de entrevistas en formato PDF y recorrer las páginas publicadas a lo largo de más de tres décadas. Con un buscador inteligente y una interfaz interactiva, PinPoint posibilita identificar nombres, instituciones, lugares y temas recurrentes, ofreciendo una nueva manera de navegar por el archivo histórico del diario.

“Perfiles Pergaminenses” es una de las secciones más queridas y representativas de La Opinión. Cada domingo, desde mediados de los años noventa, el diario cuenta la historia de vida de una persona destacada de la comunidad y ese artículo constituye algo más que una biografía individual, es una pieza vital en torno a la cual se expresa una identidad colectiva, porque las personas hablan de sí mismas, pero también hablan de sus vínculos con esta comunidad de la que son parte. Incorporar esta colección a PinPoint nos permite compartir con los lectores un valioso patrimonio periodístico de valor social”, destacaron desde la redacción.

A lo largo de los años, por la sección pasaron más de 1.200 entrevistados: docentes, profesionales, artistas, dirigentes deportivos, trabajadores, empresarios, referentes barriales y miembros de instituciones de bien público. También vecinos que no han tenido una trayectoria pública. Cada uno de ellos compartió su recorrido personal, familiar y laboral, componiendo un verdadero retrato colectivo de la identidad pergaminense.

Estas entrevistas, publicadas en página completa, revelan no solo la trayectoria individual de sus protagonistas sino también los cambios culturales, sociales y económicos que marcaron la historia reciente de la ciudad. En las páginas digitalizadas aparecen mencionadas escuelas, clubes, comercios tradicionales, espacios públicos, barras de amigos y anécdotas entrañables que conforman el pulso cotidiano de Pergamino.

“Desde la redacción entendimos que PinPoint era la mejor herramienta para organizar este material y facilitar la navegación por testimonios valiosos que han nutrido esta sección a lo largo de los años. Contamos con los archivos digitalizados desde el año 2000 y pudimos reunirlos en una colección temática que facilita la búsqueda y la lectura. Ahora, cualquier lector puede ingresar, recorrer las entrevistas y reconocerse en las historias de su propia comunidad”, explicaron los editores del proyecto.

El trabajo de recopilación implicó ordenar, clasificar y subir cada entrevista dominical publicada por La Opinión en el formato digital de Google PinPoint, una plataforma creada por la división Google News Initiative que permite a medios y periodistas de todo el mundo procesar grandes volúmenes de documentos, notas y archivos de texto.

De esta forma, el diario pone al alcance de sus lectores un acervo documental único, que refleja más de tres décadas de periodismo local sostenido en el tiempo, con el propósito de rescatar la memoria viva de Pergamino a través de las voces de sus protagonistas.

Acceso a la colección de La Opinión

La colección completa puede consultarse desde el portal https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=38ec941327e70066&utm_source=collection_publish_link