martes 06 de enero de 2026
    • Accidentada caída de un paracaidista durante el arribo de los Reyes Magos en el Parque Belgrano

    Uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidentada tras realizar el tradicional salto aéreo ante una gran cantidad de familias

    5 de enero de 2026 - 21:05
    Según los trascendidos el paracaidista lesionado es quien representaba el personaje de Gaspar de los Tres Reyes Magos.

    LA OPINION

    Un momento de preocupación se vivió en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano, cuando uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidentada tras realizar el tradicional salto aéreo ante una gran cantidad de familias que se habían acercado al lugar.

    El paracaidista que hacía de uno de los tres Reyes Magos tuvo mucha pericia en hacer impactar su cuerpo contra el suelo antes de golpear al público que presenciaba el espectáculo.

    Este año, los Reyes Magos arribarán a la Iglesia Merced, este lunes a las 21:00.

    Según se informó, los tres paracaidistas descendieron desde el aire como parte del espectáculo central del evento. Dos de ellos lograron aterrizar sin inconvenientes dentro del perímetro previsto, mientras que el tercero tuvo dificultades para frenar su descenso y terminó realizando una maniobra brusca para evitar impactar contra el público.

    Mala caída de uno de los Reyes Magos

    De acuerdo a testigos presenciales, el paracaidista realizó una especie de “barrida” al tocar tierra, lo que provocó una caída violenta. Inmediatamente se activó un operativo de urgencia en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Chile, donde personal del SAME, fuerzas de seguridad y colaboradores del evento montaron un cordón sanitario para permitir el ingreso de la camilla y asistir al herido.

    Operativo de asistencia y traslado de Same

    El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque se le están realizando estudios por imágenes para determinar el alcance de las lesiones, especialmente para descartar o confirmar una posible fractura de cadera, diagnóstico que hasta el momento no estaría confirmado.

    Desde la organización y testigos aclararon además que no existió ninguna camioneta involucrada ni una caída posterior al descenso, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales. El incidente ocurrió exclusivamente durante la maniobra de aterrizaje, en un contexto que implicaba cierto riesgo y requería un amplio margen de frenado.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un momento de gran preocupación se vivió en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano, cuando uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidental tras realizar el tradicional salto aéreo ante una multitud de familias que se habían acercado al lugar para disfrutar del evento. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque se le están realizando estudios por imágenes para determinar el alcance de las lesiones, especialmente para descartar o confirmar una posible fractura de cadera, diagnóstico que por el momento no estaría confirmado. Desde la organización y testigos aclararon además que no hubo ninguna camioneta involucrada ni una caída posterior al descenso, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales. El incidente ocurrió exclusivamente durante la maniobra de aterrizaje, en un contexto que implicaba cierto riesgo y requería un amplio margen de frenado. A pesar del susto, se destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia, que permitió una atención inmediata y eficaz. El episodio generó alarma entre los presentes, pero también reconocimiento al paracaidista, quien priorizó evitar una situación aún más grave al no caer sobre el público. Más información en www.laopinionline.ar #Pergamino #ParqueBelgrano #ReyesMagos"
    View this post on Instagram

    A pesar del susto, se destacó que la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió una atención inmediata y eficaz. El episodio generó preocupación entre los presentes, aunque también reconocimiento al paracaidista, quien priorizó evitar una situación aún más grave al no caer sobre el público.

    Internado en observaciones en el Hospital San José

    Se aguarda un parte médico oficial en las próximas horas con mayores precisiones sobre su evolución.

