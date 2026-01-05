Accidentada caída de un paracaidista durante el arribo de los Reyes Magos en el Parque Belgrano

Un momento de preocupación se vivió en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano, cuando uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidentada tras realizar el tradicional salto aéreo ante una gran cantidad de familias que se habían acercado al lugar.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un momento de gran preocupación se vivió en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano, cuando uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidental tras realizar el tradicional salto aéreo ante una multitud de familias que se habían acercado al lugar para disfrutar del evento. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque se le están realizando estudios por imágenes para determinar el alcance de las lesiones, especialmente para descartar o confirmar una posible fractura de cadera, diagnóstico que por el momento no estaría confirmado. Desde la organización y testigos aclararon además que no hubo ninguna camioneta involucrada ni una caída posterior al descenso, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales. El incidente ocurrió exclusivamente durante la maniobra de aterrizaje, en un contexto que implicaba cierto riesgo y requería un amplio margen de frenado. A pesar del susto, se destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia, que permitió una atención inmediata y eficaz. El episodio generó alarma entre los presentes, pero también reconocimiento al paracaidista, quien priorizó evitar una situación aún más grave al no caer sobre el público. Más información en www.laopinionline.ar #Pergamino #ParqueBelgrano #ReyesMagos"
View this post on Instagram