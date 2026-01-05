martes 06 de enero de 2026
    Evoluciona favorablemente el paracaidista accidentado durante el arribo de los Reyes Magos en Parque Belgrano

    Los profesionales constataron que presentaba un traumatismo en la cadera derecha, sin que se detectaran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

    5 de enero de 2026 - 23:27
    El paracaidista que hacía de uno de los tres Reyes Magos tuvo mucha pericia en hacer impactar su cuerpo contra el suelo antes de golpear al público que presenciaba el espectáculo.

    El paracaidista que hacía de uno de los tres Reyes Magos tuvo mucha pericia en hacer impactar su cuerpo contra el suelo antes de golpear al público que presenciaba el espectáculo.

    LA OPINION

    El paracaidista que resultó herido en la tarde de este lunes mientras representaba la tradicional llegada aérea de los Reyes Magos al Parque Belgrano permanece fuera de peligro y fue derivado para continuar su atención médica en su ciudad de origen, según informó oficialmente el Hospital San José de Pergamino.

    Según los trascendidos el paracaidista lesionado es quien representaba el personaje de Gaspar de los Tres Reyes Magos.

    Accidentada caída de un paracaidista durante el arribo de los Reyes Magos en el Parque Belgrano
    tolerancia cero en pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    De acuerdo con el parte médico difundido por el centro de salud, el hombre, de 44 años y oriundo de la ciudad de Lincoln, ingresó por la Guardia de Adultos luego de sufrir un accidente durante una práctica de paracaidismo realizada en el marco del espectáculo que convocó a una gran cantidad de familias.

    Al momento de su ingreso, el paciente se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable. Tras la evaluación clínica inicial y la realización de los estudios correspondientes, los profesionales constataron que presentaba un traumatismo en la cadera derecha, sin que se detectaran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

    Atención del paracaidista lesionado

    El paracaidista fue evaluado por distintos especialistas, quienes definieron la conducta médica a seguir. Teniendo en cuenta que reside en Lincoln, se resolvió articular su traslado al Hospital Municipal de esa localidad, donde continuará con los controles y tratamientos necesarios. La derivación se realizará en las próximas horas, conforme a los protocolos vigentes y en función de su evolución clínica.

    El accidente generó momentos de preocupación entre los presentes, ya que ocurrió durante el descenso final del paracaidista, ante la atenta mirada de niños y adultos que aguardaban la llegada simbólica de los Reyes Magos. Sin embargo, los videos que registraron la secuencia permiten advertir la pericia del deportista, quien logró maniobrar su cuerpo y forzar el impacto contra el suelo para evitar colisionar contra el público que se encontraba en el lugar.

    Gracias a esa maniobra, se evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves, tanto para el propio paracaidista como para las personas que presenciaban el espectáculo al aire libre, que forma parte de una tradición muy convocante en la ciudad.

    Desde el Hospital San José destacaron la rápida intervención del personal sanitario y remarcaron que el estado general del paciente es estable, aguardándose su traslado para continuar con la atención médica en su localidad de origen.

