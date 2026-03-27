A siete años del doble crimen de Pablo Caputa y la madre: esperan que la Corte confirme la perpetua de Rojas

Nicandro Rojas irrumpió en la vivienda familiar, de Maipú y Conscripto Silva, y asesinó a Pablo Caputa y a su mamá Elsa Raffaele.

Nicandro Rojas irrumpió en la vivienda familiar, de Maipú y Conscripto Silva, y asesinó a Pablo Caputa y a su mamá Elsa Raffaele.

Nicandro Rojas irrumpió en la vivienda familiar, de Maipú y Conscripto Silva, y asesinó a Pablo Caputa y a su mamá Elsa Raffaele.

Nicandro Rojas irrumpió en la vivienda familiar, de Maipú y Conscripto Silva, y asesinó a Pablo Caputa y a su mamá Elsa Raffaele.

Este viernes 27 de marzo se cumple el séptimo aniversario de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la crónica policial de la ciudad de Pergamino : el doble crimen de Pablo Martín Caputa (37) y su madre, María Elisa Raffaele (64).

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A siete años de aquel fatídico amanecer de 2019, la justicia parece estar a las puertas de cerrar definitivamente el ciclo procesal. La sentencia a prisión perpetua dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino el 25 de junio de 2021 ya ha transitado todas las instancias de apelación en la provincia de Buenos Aires y, desde mayo del año pasado, el expediente aguarda una resolución en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el último peldaño para que el veredicto adquiera el carácter de sentencia firme.

El fiscal Nelson Mastorchio en la reconstrucción judicial determinó que el doble crimen ocurrió entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana en la vivienda de calle Conscripto Silva 508, esquina Maipú. Allí, Nicandro José Rojas, impulsado por una "obsesión y sed de venganza" tras la separación de su ex mujer, María Soledad Ortiz, ingresó al domicilio armado con un elemento cortopunzante.

Los vecinos fueron los primeros testigos involuntarios del horror. Uno de ellos, Sardi, quien relató ante los jueces que esa mañana escuchó gritos de un hombre que decía: "pará loco ya está, pará loco ya está", mientras de fondo se oía el grito afónico de una mujer, un sonido que describió como de "sufrimiento". Los cuerpos fueron hallados recién por la tarde, cuando la hermana de Pablo, Natalia Caputa, y sus compañeros de la estación de servicio Axion, preocupados por su inusual ausencia y puntualidad extrema, decidieron ingresar a la vivienda.

El escenario era dantesco. Pablo yacía en el garage, vestido con su ropa de trabajo y envuelto en una frazada; su madre, María Elisa, fue encontrada en la cocina, rodeada de manchas de sangre que daban cuenta de un intento desesperado por defenderse. El médico policial constató que ambos murieron desangrados por múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el rostro.

Femicidio vinculado

Pablo Caputa El playero Pablo Caputa fue asesinado por Nicandro Rojas. LA OPINION

Lo que distinguió este caso en los estrados judiciales fue la aplicación de la figura de "femicidio vinculado" o transversal para el asesinato de Caputa. El juez Guillermo Burrone, en los fundamentos del fallo, fue categórico: Rojas no mató a Pablo Caputa simplemente por una disputa personal, sino que lo utilizó como un "instrumento" para causar un dolor irreparable a su ex pareja, María Soledad Ortiz.

El tribunal destacó que el imputado no aceptaba que Ortiz reiniciara su vida sentimental. El detonante final habría sido una publicación en Facebook realizada por la mujer el día anterior, donde hacía pública su relación con el playero. "Rojas sabía que la muerte de Caputa implicaría un dolor, sufrimiento o padecimiento en su ex mujer", sostiene la sentencia. En el caso de María Elisa Raffaele, el tribunal consideró que fue asesinada por el solo hecho de encontrarse en el lugar y ser la única testigo presencial del ataque contra su hijo, encuadrando su muerte como un homicidio simple.

Pablo-Caputa-playero-asesinado-Pergamino Pablo Caputa había iniciado una relación sentimental con María Soledad Ortíz; la ex pareja del asesino. LA OPINION

Pruebas en su contra

Aunque no hubo testigos presenciales directos de la ejecución de los crímenes, el plexo probatorio contra Rojas fue calificado de "sólido y contundente". Una de las pruebas más cínicas fue el uso del teléfono celular de la víctima. Tras asesinarlo, Rojas se quedó con el equipo de Caputa y, haciéndose pasar por él, comenzó a enviar mensajes a Ortiz para insultarla y decirle que la relación terminaba porque "tenía otra novia". Incluso llegó a publicar fotos denigrantes de su ex mujer en el perfil de Facebook de Pablo, bajo el seudónimo "Cebolla Rodríguez".

Otro indicio clave fueron un par de zapatillas blancas Nike que Ortiz le había regalado a Caputa días antes del crimen. Esas mismas zapatillas fueron entregadas a la policía por una comerciante, Eliana Benítez, quien declaró que Rojas pasó por su pizzería la mañana del hecho, dejó el calzado allí y se retiró. Al momento de su detención, el acusado presentaba las manos hinchadas y escoriaciones compatibles con una lucha reciente. Además, en su domicilio, la policía halló un altar con una foto invertida y "cocida" de una pareja, parte de un ritual que un supuesto "chamán" le indicaba seguir para controlar a su ex mujer.

En el pabellón evangelista

Nicandro José Rojas, nacido en Tucumán y de profesión chef, cumplirá 48 años en junio próximo. Actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía Penitenciaria 49 de Junín, un destino común para internos con condenas de alta peligrosidad o de gran repercusión pública. Fuentes consultadas indican que Rojas reside en un pabellón destinado a internos que profesan la religión evangelista, buscando un refugio en la fe y en la estricta disciplina que suelen imponer estos grupos dentro de las unidades penales bonaerenses.

A pesar de que su defensa planteó en el juicio la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, argumentando que implicaba una "pena de muerte encubierta" debido a la falta de posibilidades de resocialización real, el Tribunal de Pergamino rechazó de plano el reclamo, sosteniendo que la gravedad de los hechos justifica la máxima sanción prevista por el Código Penal.

A poco de quedar firme

Desde mayo de 2025, la causa se encuentra en la Corte Suprema de la Nación. Los abogados y familiares de las víctimas aguardan que el máximo tribunal del país ratifique lo actuado por el TOC 1 de Pergamino y por la Cámara de Casación Penal. De confirmarse, Rojas no tendrá más instancias de apelación y la prisión perpetua quedará firme.

Para la comunidad de Pergamino, y en especial para Omar Cristóbal Caputa, quien aquel 27 de marzo perdió a su esposa y a su hijo mientras él mismo se encontraba internado, el paso del tiempo no borra la herida. La memoria de Pablo, recordado por sus compañeros como un "empleado ejemplar, cumplidor y respetuoso", y la de María Elisa, descrita por su propio esposo como una mujer con dificultades motrices que no pudo escapar de la saña de su atacante, siguen exigiendo que el peso de la ley caiga de manera definitiva sobre el responsable.

A siete años del horror en la calle Conscripto Silva la Justicia está cerca de dictar un veredicto final con las confirmaciones de la sentencia de primera instancia por los Tribunales superiores bonaerenses.

Sigue vigente la sentencia condenatoria a prisión perpetua

La sentencia condenatoria a prisión perpetua por los delitos de "Homicidio calificado con el fin de causarle mal a otra persona con la cual se tiene una relación de pareja, homicidio simple y receptación sospechosa" para Nicandro Rojas sigue vigente al ser confirmada por todas las instancias de los órganos bonaerenses de apelación, incluso la Suprema Corte provincial.

Actualmente se encuentra esperando resolución de los ministros de la Corte nacional, para darle un cierre definitivo al proceso.

El veredicto condenatorio que dio a conocer los jueces del Tribunal oral en lo Criminal tras el juicio en los estrados pergaminenses, en junio de 2021, fue:

Sentencia-Condenatoria-prisión-perpetua-Nicandro-Rojas Sentencia condenatoria del Tribunal oral en lo Criminal 1 que todavía sigue firme a la pena máxima por la calificación de homicidio agravado. LA OPINION

Juicio oral en junio de 2021

A fines de junio de 2021, bajo un estricto protocolo de distanciamiento por la Pandemia de Covid-19, se desarrollaron las jornadas de debate oral en el juicio en la sala de audiencias del Tribunal Criminal integrado por el juez Guillermo Burrone, Carlos Picco y Guillermo Gerlero.

La crónica periodística de esa época daba cuenta de la última jornada donde en los alegatos finales el fiscal Nelson Mastorchio pedía que los magistrados condenen a la máxima pena.

Así se reflejaba el debate oral del juicio:

juicio oral nicandro rojas crimen pablo caputa pergamino 001

El fiscal Nelson Mastorchio pidió el máximo de la escala penal para Nicandro Rojas por el doble homicidio de Pablo Caputa y su madre, María Elisa Raffaele.

El viernes se desarrollaron los alegatos finales en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino.

La Fiscalía le requirió a los jueces Guillermo Burrone, Guillermo Gerlero y Carlos Picco, que condenen a Rojas a prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de: homicidio agravado con el fin de hacerle mal a otra persona en concurso real con la figura receptación sospechosa por un aparato del Hospital que le hallaron en la casa.

Tal como lo han acreditado desde la acusación: Rojas irrumpió en la casa de la familia Caputa y ultimó de varias puñaladas a Pablo y a su madre para sustraer elementos de la propiedad y escapar.

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Nicandro Rojas era ex marido de María Soledad Ortíz. A lo largo del debate han presentado elementos de prueba testimoniales de la relación sentimental entre Ortíz y Caputa que no aceptaba Rojas.

Por este motivo desde la Fiscalía 3 aportaron los elementos de cargo que Rojas mató a Pablo Caputa para causarle un mal a su ex esposa, María Soledad Ortíz.

Además, la Fiscalía le imputó el delito de receptación sospechosa porque dentro de la casa de Rojas le secuestraron un oxímetro que había sido sustraído del Hospital.

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La abogada defensora María Virginia Gaspari requirió a los jueces que condenen a Rojas por figuras penales más leves.

El planteo de la defensoría oficial está basado en los derechos humanos de Nicandro Rojas. Para la abogada Gaspari si el Tribunal condena a Rojas a prisión perpetua tendría derecho a una libertad condicional a los 80 años de edad.

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Plantearon desde el Ministerio Público de la Defensa la cuestión de la edad de Rojas (43) quien no tendría chances de pagar el delito que cometió y rehacer su vida.

Así fue como solicitó la abogada defensora de Nicandro Rojas que se le aplique el mínimo de la escala penal por homicidio simple.

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La Defensoría consideró a la prisión perpetua como una cuestión inconstitucional y que viola los derechos internacionales.

Planteó como atenuantes la carencia de antecedentes y el buen concepto en general además de que se hacía cargo de sus hijos.

Si los jueces condenan a la pena propuesta por la defensora tendría un monto de prisión de ocho años.

El jueves 8 de julio al mediodía en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 se leerá el veredicto de los jueces Guillermo Burrone; Carlos Picco y Guillermo Gerlero.