    Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo reclaman por calles intransitables y desagües sin mantenimiento

    Vecinos de Ramallo aseguran que los problemas se repiten tras cada lluvia, denuncian falta de respuestas y piden al municipio soluciones urgentes.

    18 de diciembre de 2025 - 12:02
    Vecinos de distintos barrios de la ciudad cabecera de Ramallo y de Villa Ramallo volvieron a manifestar su malestar por el deficiente mantenimiento de desagües y calles.

    Vecinos de distintos barrios de la ciudad cabecera de Ramallo y de Villa Ramallo volvieron a manifestar su malestar por el deficiente mantenimiento de desagües y calles.

    El Norte

    Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo manifestaron su malestar por el deterioro de calles y la falta de mantenimiento de desagües, una situación que se agrava tras cada lluvia. Afirman que los reclamos se repiten desde hace meses sin soluciones definitivas y advierten por riesgos sanitarios y de circulación.

    Vecinos de Costa Pobre denunciaron un grave conflicto generado tras la remoción de un tramo de la calle Traverso, único acceso directo al área donde se ubican sus viviendas.

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre
    El Centro Universitario de Ramallo cerró las inscripciones a sus carreras con una jornada especial en Pérez Millán y proyecta una matrícula cercana a 900 estudiantes.

    Ramallo: Cerraron las inscripciones universitarias con una jornada especial en Pérez Millán

    Calles intransitables en Ramallo tras cada lluvia

    En la ciudad cabecera, uno de los reclamos más reiterados se concentra en la intersección de Laprida y Santa Fe. Frentistas aseguran que el agua permanece acumulada durante días, generando fuertes olores y dejando la calzada en condiciones intransitables. La falta de escurrimiento impide que la calle se seque antes de nuevas lluvias, repitiendo el problema de manera constante.

    Villa Ramallo: hundimientos y acumulación de agua

    Una situación similar se registra en calle Beltrán al 600, en Villa Ramallo, donde un vecino denunció la presencia permanente de agua frente a su vivienda desde hace aproximadamente dos meses. El inconveniente se originó tras una pérdida de agua en una cuadra lindera, que derivó en un hundimiento progresivo de la calzada y la formación de una “laguna” que dificulta el acceso al domicilio.

    Reclamos vecinales y respuesta municipal

    Aunque la pérdida fue reparada, el agua continúa acumulándose cada vez que llueve, generando riesgos para peatones y ciclistas. Los vecinos afirman haber realizado múltiples reclamos sin obtener soluciones definitivas. Desde la Delegación de Villa Ramallo señalaron que la reparación está prevista para los próximos días, y explicaron que un desperfecto en la retroexcavadora demoró los trabajos.

