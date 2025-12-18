Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo reclaman por calles intransitables y desagües sin mantenimiento

Vecinos de distintos barrios de la ciudad cabecera de Ramallo y de Villa Ramallo volvieron a manifestar su malestar por el deficiente mantenimiento de desagües y calles. El Norte

Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo manifestaron su malestar por el deterioro de calles y la falta de mantenimiento de desagües, una situación que se agrava tras cada lluvia. Afirman que los reclamos se repiten desde hace meses sin soluciones definitivas y advierten por riesgos sanitarios y de circulación.

Calles intransitables en Ramallo tras cada lluvia En la ciudad cabecera, uno de los reclamos más reiterados se concentra en la intersección de Laprida y Santa Fe. Frentistas aseguran que el agua permanece acumulada durante días, generando fuertes olores y dejando la calzada en condiciones intransitables. La falta de escurrimiento impide que la calle se seque antes de nuevas lluvias, repitiendo el problema de manera constante.

Villa Ramallo: hundimientos y acumulación de agua Una situación similar se registra en calle Beltrán al 600, en Villa Ramallo, donde un vecino denunció la presencia permanente de agua frente a su vivienda desde hace aproximadamente dos meses. El inconveniente se originó tras una pérdida de agua en una cuadra lindera, que derivó en un hundimiento progresivo de la calzada y la formación de una “laguna” que dificulta el acceso al domicilio.

Reclamos vecinales y respuesta municipal Aunque la pérdida fue reparada, el agua continúa acumulándose cada vez que llueve, generando riesgos para peatones y ciclistas. Los vecinos afirman haber realizado múltiples reclamos sin obtener soluciones definitivas. Desde la Delegación de Villa Ramallo señalaron que la reparación está prevista para los próximos días, y explicaron que un desperfecto en la retroexcavadora demoró los trabajos.

