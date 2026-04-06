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    • Crece la presión para que la Provincia reforme la VTV

    Entre las presentaciones en Provincia, está el proyecto de la diputada pergaminenses, Paula Bustos; la oposición en general plantea cambios en la VTV.

    6 de abril de 2026 - 15:27
    Se piden cambios urgentes en la VTV.

    En la Legislatura bonaerense crecen los reclamos para que la Provincia avance con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y lo adecue a los cambios impulsados a nivel nacional. En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición comenzaron a mover fichas para modificar el esquema actual.

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    Las iniciativas apuntan a actualizar el régimen vigente, que data de hace décadas, bajo el argumento de que los avances tecnológicos en la industria automotriz y los nuevos criterios impulsados por el gobierno nacional vuelven necesario un rediseño del sistema de controles.

    En ese marco, en las últimas horas se sumó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputado bonaerense La diputada del bloque Hechos, María Paula Bustos, presentó una iniciativa para que la Provincia adhiera a las modificaciones establecidas por la gestión de Javier Milei.

    La propuesta busca derogar el título VI de la Ley 13.927, que regula actualmente el funcionamiento de la VTV en territorio bonaerense, y reemplazarlo por un nuevo esquema alineado con el decreto nacional 139/26.

    ¿Qué cambios plantea el proyecto de la nueva VTV?

    Entre los principales cambios, la desregulación plantea extender los plazos de control: la VTV pasaría a realizarse cada dos años y recién sería obligatoria a partir de los cinco años de antigüedad del vehículo, con revisiones hasta los diez años. Además, se habilitaría a talleres privados con el equipamiento adecuado para realizar las verificaciones.

    Otro de los puntos clave es la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite adicional que los usuarios debían abonar para certificar modificaciones realizadas en los vehículos.

    "La VTV se tornó una traba más y una complicación para todos los bonaerenses que quieren salir a la ruta, basta con ver las largas colas en la época estival", cuestionó la legisladora, quien consideró que el sistema actual resulta engorroso para los conductores.

    En los fundamentos del proyecto, también se plantea que los autos actuales cuentan con mayores estándares de seguridad que cuando se implementó el sistema en 1996, con mejoras en frenos, iluminación y motorización, además de la incorporación obligatoria de sistemas como ABS y airbags.

    “No se está en contra del control por parte del Estado provincial, entendiendo que es necesario, pero el régimen debe actualizarse”, sostuvo.

    Cambios en Pergamino también

    La iniciativa se suma a otros proyectos presentados en los últimos meses por legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, mientras que desde la Coalición Cívica incluso propusieron eliminar directamente la VTV en la provincia.

    Cabe recordar que la aplicación de los cambios impulsados por el Gobierno nacional depende de la adhesión de cada distrito. En ese sentido, la administración de Axel Kicillof ya manifestó su rechazo a la desregulación, por lo que el debate promete escalar en la Legislatura bonaerense en medio de la presión opositora.

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